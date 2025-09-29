El C.D. Bedijo El Rosario C.F apunta a una agresión contra uno de sus jugadores, menor de edad: su familia señala al presidente del C.D Sobradillo y su directiva

El C.D. Sobradillo denuncia en un comunicado lo contrario: "el presidente fue la persona agredida en un episodio absolutamente intolerable"

La Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario, en Tenerife, se ha pronunciado a través de las redes sociales compartiendo un comunicado del C.D. Bedijo El Rosario C.F. en el que denuncia una “agresión” contra uno de sus jugadores del Juvenil A durante un partido disputado el fin de semana contra el C.D. Sobradillo; unas acusaciones que, por otro lado, estos últimos califican como “falsas”, dando justamente la versión contraria.

“Muy dolidos, apenados y cada día más desilusionados al ver cómo se pueden producir acciones como las acontecidas hoy en el partido de nuestro Juvenil A. Condenamos total y absolutamente cualquier acto de violencia en el deporte”, escribió inicialmente la Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario acompañando su mensaje del comunicado, que no menciona explícitamente a los responsables de la agresión, aunque señala que son “de sobra” conocidos por protagonizar incidentes similares con anterioridad.

La denuncia de la Escuela Municipal de Fútbol El Rosario que señala al C.D. Sobradillo

“Desde nuestro club queremos trasladar lo sucedido en el partido disputado hoy, domingo, en el campo de fútbol de El Sobradillo entre el conjunto local y nuestro Juvenil A”, comienzan relatando en el comunicado, que recoge, según su versión, la sucesión de los hechos que denuncian.

“Tras ser expulsado un jugador de nuestro club (con el enfado lógico por lo sucedido) golpea la puerta del vestuario, a lo que inmediatamente responden (es de sobra nombrarlos ya que no es la primera vez que suceden situaciones con dichos personajes), accediendo al vestuario, increpando y llegando incluso a agredir a nuestro jugador (menor de edad)”, describen, antes de expresar su rechazo por lo sucedido.

“Desde nuestro club condenamos cualquier acto de violencia en el deporte y esperamos que los organismos encargados de velar por la seguridad de los deportistas tomen las pertinentes medidas al respecto, ya que como hemos escrito con anterioridad, no es la primera vez que se dan situaciones de esta índole en ese mismo lugar”.

Señalan al presidente y la directiva del C.D. Sobradillo

Paralelamente, según informa el medio Cadena SER, una historia de Instagram que habría sido publicada por la familia del afectado, según recogen, señala directa y explícitamente a Manolo Jara, el presidente del C.D. Sobradillo, apuntando que todo se produjo durante la mañana del domingo en el campo de fútbol de El Galán.

"Expulsan a un niño con roja directa y al irse al vestuario le da un golpe a la puerta. Seguidamente entra Manolo Jara con dos personas más y agarra al niño expulsado por el cuello”, afirma esa publicación, que además agrega una imagen de las consecuencias del incidente para el futbolista que habría sufrido la agresión, según precisa el citado medio.

A ese respecto, cadena SER apunta que en el acta del partido el colegiado hace constar la reclamación del entrenador visitante, que refiere que Manolo Jara y otros directivos accedieron al vestuario y estuvieron involucrados en la agresión, que motivó incluso una llamada a las autoridades y la presencia posterior de la Policía Local.

Además, según estas fuentes, un concejal del Ayuntamiento de El Rosario habría informado a la Federación Tinerfeña de que lo sucedido ha sido también denunciado ante la Guardia Civil.

Según inciden los implicados, no sería la primera vez que el presidente de el C.D. Sobradillo está en el centro de la controversia.

El C.D. Sobradillo denuncia las “falsas, injuriosas y calumniosas manifestaciones”

Tras todas estas manifestaciones, el C.D. Sobradillo ha contestado con un comunicado paralelo en la que, además de recalcar su “compromiso con los valores del deporte”, afirman que “la persona agredida” fue el presidente del club, denunciando que “las acusaciones” vertidas “carecen de toda verdad”.

“En relación con los hechos ocurridos tras el encuentro disputado entre el C.D. Sobradillo “C” y el C.D. Bedijo El Rosario C.F. “A”, desde nuestro club queremos expresar lo siguiente: Rechazamos de forma categórica las falsas, injuriosas y calumniosas manifestaciones que, a través de redes sociales, se están vertiendo en contra del presidente de la entidad. Es necesario aclarar que el presidente del C.D. Sobradillo fue la persona agredida en un episodio absolutamente intolerable protagonizado por un jugador, agresión que ha quedado reflejada en la correspondiente denuncia y en el parte de lesiones expedido tras los hechos”, subrayan.

“Las acusaciones que pretenden responsabilizarlo de actos violentos carecen de toda veracidad. Por ello, el club anuncia que se reserva el derecho de emprender las acciones legales pertinentes contra quienes insistan en difundir afirmaciones injuriosas que atenten contra su honorabilidad y la del propio club”, advierten.

A todo ello, en la publicación, con fecha de este domingo 28 de septiembre, añaden: “El C.D. Sobradillo reafirma su compromiso con los valores del deporte, el respeto y el juego limpio, condenando de manera rotunda cualquier manifestación de violencia dentro y fuera de los terrenos de juego”.