Encarna Mena, nacida en 1956 en Torrecera, una pedanía de Jerez de la Frontera (Cádiz), busca a su hermana gemela, supuestamente desaparecida al nacer

No tiene pruebas ni documentos que la puedan poner en la pista, pero varias vivencias que tuvo de pequeña, la hacen pensar que sus padres la entregaron a otra familia

CádizHan pasado casi siete décadas, pero Encarna Mena no ha dejado de buscar. Nació el 7 de mayo de 1956 en Torrecera, una pedanía de Jerez de la Frontera, y está convencida de que ese día no vino sola al mundo. Cree que tuvo una hermana gemela, que su padre se llevó en brazos nada más nacer para entregársela a otra familia. Desde entonces, vive con la sensación de estar incompleta, con la necesidad de encontrar a su "otra mitad".

"Soy Encarna, estoy buscando a mi hermana gemela", escribió hace unos días en sus redes sociales. "La fecha de nacimiento fue el 7 de mayo de 1956 en una pedanía de Jerez llamada Torrecera. Mi padre se la llevó nada más nacer y la entregó a otra familia. Por favor, si alguien ve a una mujer con un parecido semejante al de esta foto, le agradeceré que se ponga en contacto conmigo a través de Facebook. Llevo buscándola media vida. Por favor, ayúdame a lograr este sueño de encontrarla", escribe.

Su mensaje se ha compartido cientos de veces. Una nueva historia sobre hermanos supuestamente separados que deja una herida abierta durante años. En esta ocasión, Encarna cuenta que nació en su casa familiar, asistida por una vecina que hacía las veces de partera, como ocurría entonces en muchas familias humildes. "La primera niña salió de la casa envuelta en una sabanita en brazos de mi padre, y nunca se supo dónde la llevó, con quién la llevó ni qué fue de ella", explica.

Sin pruebas, pero con un presentimiento

No existen documentos que acrediten la existencia de aquella otra bebé. "Lamentablemente, no sé, ni nadie me ha dicho, cómo fue el tema del registro. Pero solamente fui registrada yo; no aparece ninguna otra niña, ni ese día ni en los días posteriores", cuenta Encarna. "Si se hubiera registrado otra, sería con otros apellidos. Y posiblemente fuese mi hermana, pero eso no lo sabemos".

Su historia, marcada por silencios y rumores, comenzó a tomar forma muchos años después. Encarna tenía apenas cinco años cuando su familia se marchó de Torrecera, y desde entonces ha vivido lejos de Andalucía. Hoy reside en Oropesa del Mar, en Castellón, desde donde sigue moviendo cielo y tierra para encontrar a su gemela.

"Yo mandé ya un escrito al Ayuntamiento de Torrecera y estoy esperando contestación", explica. También ha visitado el pueblo en persona, llamando a puertas y hablando con vecinos que podrían saber algo. Pero el muro del silencio persiste. "He hablado y pedido por favor a personas que sé que están al tanto de lo ocurrido, y nadie me quiere ayudar. Y no lo entiendo, porque ya no queda nadie que pueda hacer daño", lamenta.

Encarna asegura que no tiene pruebas, solo sospechas, pero son lo suficientemente fuertes como para no rendirse. "El día de mi boda escuché decir a mi padre que ojalá mi gemelita estuviera aquí, y otra hermana también lo escuchó", recuerda. Aquella frase, que podría parecer un simple comentario, se convirtió para ella en la confirmación de todo lo que había intuido desde pequeña.

Pide ayuda a los vecinos y a todo el que pudiera conocer a su familia

Eran cinco hermanos, nacidos en casa, en una familia sin grandes recursos. "Me contaron que mi padre desapareció tras yo nacer, que dijo que se iba a trabajar y que llegó días después con dinero", relata. La hermana mayor, ya fallecida, le contó también que vio a su padre salir de la habitación donde su madre había dado a luz con un bebé envuelto en una sábana. "Todo son suposiciones, pero algo en mi interior me dice que tengo una hermana gemela a la que nunca conocí y que debería vivir en los alrededores de esa aldea jerezana”, dice.

Antes de morir, su hermana mayor le pidió que dejara de remover el pasado. "Y eso es precisamente lo que me mueve a seguir", confiesa Encarna. "No quiero hacer daño a nadie, solo saber la verdad. Lo único que pido es saber de mi hermana, de mi otra mitad. Eso me haría terminar lo que me quede de vida con la conciencia tranquila y el deber cumplido".

Así que Encarna pide ayuda a quien pueda tener información o reconocer un parecido en su rostro. "Vivo lejos de Andalucía y no puedo estar allí tanto como quisiera, pero si hubiera la más mínima esperanza de encontrarla o tener noticias más reales, iría rápidamente donde fuese", asegura.