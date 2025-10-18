Iván Sevilla 18 OCT 2025 - 14:34h.

El mejor chirigotero del Carnaval de Cádiz anuncia su marcha del concurso, que ya "no volverá a ser el mismo"

"Me han ido aumentando los nervios por la presión", ha justificado el propio Selu sobre el motivo de su retirada

CádizDrama en el Carnaval de Cádiz. Mientras que la ciudad impulsa su futuro carnavalero con una escuela, el mejor chirigotero ha anunciado que no concursará más en el certamen oficial de agrupaciones. El Selu se despide tras 46 años brillando en el Gran Teatro Falla.

Como una leyenda e historia ya del COAC, que ha introducido cambios después de lo que ocurrió con la chirigota 'negacionista', José Luis García Cossío ha optado por bajarse de estas tablas. Su adiós casi coincide con el del torero Morante, quien se cortó la coleta en Las Ventas.

Aunque, en el caso de El Selu, su "triste decisión, pensada y digerida con el grupo" no significa que deje de actuar. "Seguiremos haciendo chirigotas y llevando el nombre de Cádi por toda España y otros planetas sin encalar", aclaró en un comunicado este 17 de octubre.

El artista gaditano ha explicado incluso cuál ha sido el motivo de su retirada: "Durante estas cinco décadas me han ido aumentando los nervios por la presión". Para él "es muy triste" recordar al niño de 17 años que, "por primera vez" pisó las tablas vestido de Mimo.

Aquel debut suyo fue en los años 80 y se acuerda que estaba "muy ilusionado". Lo que aconteció en las posteriores ediciones del Concurso del Carnaval de Cádiz fue una renovación de la modalidad de la chirigota, capitaneada por El Selu.

Sobre todo, esa evolución se pudo ver en 1992 con la actuación 'El que la lleva la entiende', conocida como Los Borrachos. Marcó un antes y un después en la historia de un certamen que "no volverá a ser el mismo". Como han lamentado varios de sus seguidores.

"Gracias infinitas por tanto"

Cientos de usuarios han recibido la noticia con pesar, pero también con muestras de agradecimiento. Como la expresada por la banda malagueña Chambao: "Gracias infinitas por tanto". El Selu se marcha tras haber ganado cinco primeros premios en el Falla:

'Con el sudor del de enfrente' (1993)

'Los lacios' (1995)

'Lo que diga mi mujer' (2004)

'Si me pongo pesao, me lo dices' (2016)

Suma a ellos numerosos segundos, terceros y cuartos premios entre todas sus participaciones año tras año, de manera ininterrumpida. "El adiós es uno de los acontecimientos más dolorosos que, por desgracia, tenía que llegar", admite Diego en Instagram.

"No estoy llorando... no estoy llorando… gracias por hacerme una jartible. Mi primer recuerdo carnavalero eres tú y tu chirigota. Solo puedo darte las gracias por todo, genio", le dice, por su parte, Lucía. "Mi pasión por el carnaval empezó por vosotros", añade Rocío.

"Por vosotros fui de Valencia a Madrid en marzo para disfrutar de vuestro arte. Espero y deseo de corazón que el camino que ahora empieza sea de descanso. Gracias por tantas risas y por evadirnos la mente en buenos momentos, y más en los tiempos que corren, donde el humor es más que necesario", agradece Sergio.

"Cambió la historia del Carnaval de Cádiz"

Para otro seguidor llamado Manuel, la influencia de El Selu ha traspasado incluso la propia modalidad de la chirigota: "Cambió la historia del Carnaval de Cádiz". Y Juan pone en valor que "nunca tuvo la necesidad de insultar o menospreciar a nadie para sacar una sonrisa".

A pesar de que algunos consideran que debía haberse retirado del COAC tras una actuación en 2026, la mayoría de personas coinciden en que deja "un vacío" difícil de rellenar de ahora en adelante. Su último show sobre las tablas este 2025 fue 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus'.

"Menudo hueco acabas de abrir. ARTE EN MAYÚSCULAS. Qué te vaya bonito. Nos has hecho tan felices que no queríamos que llegara este momento. Que la vida te devuelva todo lo que nos has dado", le desea Óscar al histórico autor gaditano. Su legado jamás se olvidará.