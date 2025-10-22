El joven fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde finalmente ha fallecido

AlmeríaUn joven de 20 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo mientras circulaba en patinete en el municipio de Huércal de Almería.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente tuvo lugar sobre las 04:15 horas de la madrugada de este martes en la carretera A-1000, a la altura del puente de Viator, en sentido Almería.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y personal de Mantenimiento de la Vía.

El joven fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde finalmente ha fallecido, según han confirmado fuentes municipales.