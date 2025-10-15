Gonzalo Barquilla 15 OCT 2025 - 18:15h.

La Guardia Civil baraja que el atropello mortal de una mujer en La Codosera, en Badajoz, sea un posible caso de violencia de género

El atropello de la mujer en La Codosera ha consternado a los vecinos

La Guardia Civil sigue investigando la muerte de una mujer de 46 años que fue atropellada por su pareja la noche de este martes en la calle Enrique Tierno Galván, en el municipio de La Codosera, en Badajoz. En un principio se había barajado que la víctima falleciera por una riña ocurrida entre sus hermanos y su marido. No obstante, el caso ha dado un giro y la principal hipótesis de la investigación de los agentes ahora es que se trata de un posible caso de violencia de género, sin descartar los indicios iniciales de homicidio doloso.

Este cambio en la línea de investigación contradice la hipótesis inicial trasladada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que apuntaba a la disputa familiar como origen de lo ocurrido tras las primeras indagaciones del Instituto Armado. No obstante, a partir de los nuevos testimonios obtenidos durante este miércoles, y atendiendo a la relación afectiva entre el autor del atropello y la víctima, se determina continuar la investigación como un posible caso de violencia de género. Todo ello, insisten, sin descartar los indicios iniciales del homicidio doloso de los que informó el delegado del Gobierno con los datos aportados en la investigación.

Cabe recordar que el marido de la víctima, de 43 años, fue detenido sin oponer ninguna resistencia, como presunto autor del atropello mortal, y tras dar aviso él mismo de lo ocurrido en la calle Enrique Tierno Galván. El Ministerio de Igualdad, tras las novedades, se encuentra recabando datos sobre lo ocurrido como un presunto caso de violencia de género que, de confirmarse, elevaría a 30 las mujeres asesinadas este año y a 1.325 desde 2003. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del tercer asesinato por violencia de género este 2025 en Extremadura.

Flora, una vecina de la mujer atropellada: "Ella le tenía miedo. No la dejaba salir sola"

Mientras se llevan a cabo las investigaciones, trascienden algunos testimonios. Flora, una vecina de la mujer de 46 años fallecida, ha asegurado, en declaraciones a 'La Crónica de Badajoz', que el detenid ya había protagonizado incidentes previos y que incluso ella misma sufrió un intento de atropello por su parte semanas atrás por un altercado que tuvieron. "Él quiso pillarme con el coche cuando pasaba por su casa con mi perrito y mis hijos. Lo puse en conocimiento del ayuntamiento de la Guardia Civil", ha explicado.

Flora afirma que el marido de la víctima mantenía "conflictos constantes" con la familia de la mujer y que apenas tenía relació con los vecinos: "No se hablaba con nadie. Ni con los hermanos ni con los padres ni con los suegros. Ella le tenía miedo. No la dejaba salir sola". La mujer asegura que la pareja discutía con frecuencia y que el hombre tenía "entre ceja y ceja" al hermano de la víctima, ya que protagonizaron fuertes trifulcas. Además, dice que el padre de la víctima no quería ni pasar por la puerta del hombre, "estaba aterrorizado".