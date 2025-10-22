Logo de telecincotelecinco
Andalucía
Córdoba

Dos detenidos por un presunto intento de secuestro de una menor en un barrio de Córdoba

Patrulla de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía NacionalEuropa Press
La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos varones por supuestamente intentar secuestrar a una niña en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba.

Según han informado fuentes cercanas al caso, una llamada alertó de los hechos antes de las 22,00 horas de este lunes, momento en el que se desplazaron a la zona los agentes policiales y detuvieron a los dos varones en una zona aledaña.

Entretanto, desde el Cuerpo Nacional de Policía han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, para lo cual toman declaración a los dos detenidos y realizan distintas diligencias.

