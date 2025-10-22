Vecinos de la zona frustraron el presunto secuestro y alertaron a las autoridades policiales

La desaparición de Ana Eva Guasch en Palma: una cena con amigos, una puerta sin forzar y un 'sospechoso de hielo' absuelto

Compartir







La Policía Nacional ha detenido este lunes a dos varones por supuestamente intentar secuestrar a una niña en una calle del barrio del Sector Sur de Córdoba.

Según han informado fuentes cercanas al caso, una llamada alertó de los hechos antes de las 22,00 horas de este lunes, momento en el que se desplazaron a la zona los agentes policiales y detuvieron a los dos varones en una zona aledaña.

Entretanto, desde el Cuerpo Nacional de Policía han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, para lo cual toman declaración a los dos detenidos y realizan distintas diligencias.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.