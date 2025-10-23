Iván Sevilla 23 OCT 2025 - 16:52h.

Piden ayuda para localizar a Alba, una adolescente desaparecida el 15 de octubre en Algarrobo, Málaga

De constitución física delgada, la menor tiene el pelo castaño largo y los ojos marrones

MálagaAlerta y búsqueda de Alba, una menor de 16 años desaparecida desde hace ya más de una semana en la localidad del Algarrobo (Málaga). Desde que denunciaran su caso, piden ayuda ciudadana para encontrarla cuanto antes.

Mientras continúan también las labores para localizar a Geraldine en Almería, desde el Centro Nacional de Desaparecidos y la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía han difundido los datos de la adolescente.

Junto a una fotografía de su rostro para poder reconocerla e identificarla, se ha compartido que mide 1,60 metros de altura y su constitución física es delgada. Tiene los ojos de color marrón, así como el pelo castaño largo.

Fue vista por última vez el 15 de octubre en el municipio malagueño de la comarca de la Axarquía. Han solicitado la colaboración de la sociedad, a través de redes sociales, para dar con su paradero. Si alguien cree que la ha visto o la ve, debe comunicarlo.

Puede hacerlo directamente llamando al 062 de la Guardia Civil o al 116000 de la Fundación ANAR. Es importante dar con ella y saber si se encuentra en buen estado de salud.