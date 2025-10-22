La hermana de la desaparecida cree que "le están usando las redes"

La misteriosa desaparición de una joven argentina en Palma: Paola llegó para ejercer como niñera, pero nadie sabe nada de ella

Palma de MallorcaPaola Mariana Lens, una argentina de 24 años, desapareció en Palma el pasado 14 de octubre. La joven llegó a la isla para trabajar como niñera con una familia alemana, pero nadie conoce su paradero.

En las últimas horas se ha publicado un sospechoso mensaje en las redes sociales de Paola, pero su familia niega que haya sido escrito por ella.

“Agradezco todos sus mensajes. Yo estoy bien! Me hicieron llegar audios y videos que no son ciertos y quiero decir que nada más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más que estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor dejen de divulgar información falsa!”, decía el texto escrito en Instagram.

Fuentes del consulado de la República Argentina en Palma han informado que se ha dado aviso de la de desaparición de la joven a las autoridades baleares, que están buscándola.

El mensaje ha creado aún más alarma entre el círculo de Paola, incluso la hermana de la joven, Dolores Lens, ha asegurado que “le están usando las redes y la hacen aparecer para que no podamos denunciar su desaparición”, recoge UltimaHora.

“La familia y amigos cercanos la conocen y saben que ella jamás diría o haría algo así. Los datos no concuerdan, hay cosas raras, y en sus últimas apariciones por llamada estaba llorando desconsoladamente, como si alguien la estuviera amenazando o extorsionado”, continúa Dolores.

La joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre, para ejercer como niñera, ahí es donde perdieron sus familiares la pista de Paola.

Concentración en Palma

Argentinos residentes en Mallorca han convocado una concentración en Palma tras la desaparición de Paola Mariana Lens.

El colectivo, a través de sus redes sociales, ha informado de que la movilización tendrá lugar a las 13.00 horas de este miércoles en el parque de Ses Estacions.

La Policía Nacional, que ha recibido la citada información, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, han indicado fuentes policiales.

Por el momento no se ha presentado una denuncia policial por la desaparición, ya que para ello la familia, residente en Argentina, debería desplazarse hasta Palma.

La familia de Paola pide ayuda a las autoridades españolas

La madre de la joven se ha mostrado preocupada por la desaparición de la joven y ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarla.

También, a través de las redes sociales, la comunidad argentina en Mallorca ha pedido colaboración y llamar al +5491158232371 en caso de tener información sobre la joven, o bien llamar a la Policía.