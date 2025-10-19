Iván Sevilla 19 OCT 2025 - 13:38h.

Un mes sin Geraldine, la vecina británica de 73 años desaparecida en Chirivel, Almería: "La búsqueda se mantiene"

El Ayuntamiento pide a agricultores, ganaderos y deportistas que observen bien su alrededor cuando estén en el campo

AlmeríaEl caso de Geraldine, una mujer de 73 años desaparecida hace ya un mes, mantiene preocupada e inquieta a la localidad de Chirivel (Almería). Allí fue vista por última vez esta vecina y el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía.

Este 17 de octubre, en sus redes sociales, recordó que se cumplían ya 30 días sin la anciana, pues se le perdió el rastro el 17 de septiembre. Desde entonces, "las labores de búsqueda se mantienen", igual que para encontrar a Cristina Denisa en Barakaldo.

Concretamente, la septuagenaria de origen británico desapareció en una zona de escasa población denominada El Contador. Un núcleo ubicado al oeste de Chirivel, cerca de la carretera A-92N, a la altura de la salida 82.

En la publicación del consistorio, una usuaria recuerda que este lugar es "muy pequeño" y califica la desaparición de Geraldine de "extraña" por ese motivo también. "Que no decaiga la investigación, por favor...", pide.

Desde el Gobierno local precisan justo que "continúa activa, aunque el puesto de mando avanzado ya no está operativo". No obstante, se dirigen sobre todo a los "agricultores, ganaderos y deportistas" que residen en el municipio.

"Que permanezcan atentos durante sus labores de poda u otro trabajo en el campo y comuniquen cualquier información a la Guardia Civil, al 062", insiste el Ayuntamiento de Chirivel. Si están o pasan por entornos rurales, que observen bien por si hallan alguna pista.

Ojos claros y pelo largo rubio con canas

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, ayuntamientos, asociaciones y vecinos voluntarios por su dedicación, esfuerzo y compromiso en esta búsqueda", concluye el consistorio.

La Asociación SOS Desaparecidos compartió el caso de Geraldine en sus redes sociales, pidiendo colaboración ciudadana para localizarla cuanto antes. Junto con una fotografía del rostro de la anciana, se especificaron algunos datos personales.

Se sabe que tiene los ojos claros (azules) y el pelo liso largo rubio, con canas. Su complexión física es delgada. Por su parte, desde el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) detallaron también que mide 1,50 metros de estatura.

Quien crea haberla visto o verla debe ponerlo de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional o Local, Guardia Civil o el número de teléfono de SOS Desaparecidos: 868286726. La ayuda de la sociedad es clave para resolver estas situaciones.