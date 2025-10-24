El secuestrador que retuvo 13 días en el coche a su mujer y dos bebés destrozó el móvil al descubrir el mensaje de auxilio
La situación dentro del vehículo era de una insalubridad extrema tras 13 días de pesadilla
Liberada una mujer y sus dos hijos tras 13 días secuestrados por su expareja en un coche en Málaga : "Me quiere matar, avisa a la policía"
Trece días han estado secuestrados una joven madre francesa y sus dos hijos, de 1 y 3 años, por su expareja. Se alimentaban únicamente con atún, galletas y pan que el detenido compraba en las gasolineras. Entre abusos sexuales y agresiones delante de los niños recorrieron Francia, Portugal y parte de España hasta que fueron localizados en Málaga.
“Llama a la Policía, solo la Policía puede salvarnos”, es el mensaje que mandó a una amiga la mujer secuestrada con sus dos bebés. Las investigaciones empiezan en Francia y apuntan a que podrían estar en nuestro país. El detenido tenía una orden de alejamiento por violencia de género. El operativo es complicado y la situación, de riesgo para la mujer y sus hijos.
Extrema insalubridad dentro del coche
Ella es la que va conduciendo y llegan a Málaga tras 2.000 km al volante amenazada con un cuchillo. La situación dentro del vehículo era de una insalubridad extrema tras 13 días de pesadilla con agresiones sexuales en el coche y golpes, la había agarrado del cuello en varias ocasiones.
El detenido destrozó el móvil al descubrir el mensaje enviado pidiendo auxilio, pero el buen trabajo de la Policía ha evitado una gran tragedia.
Él huía a la desesperada hacia Argelia, pero sin pasaportes que podría haber hecho cualquier locura al ver que no tenía salida.
El agresor de 24 años se encuentra en prisión provisional, mientras la mujer y los niños se encuentran a salvo en el hospital recuperándose.