24 OCT 2025

La mujer y sus dos hijos fueron liberados tras 13 días viviendo en un coche, sin poder asearse, casi sin comer y bajo amenazas de su expareja

La víctima presentaba hematomas y mordeduras por todo el cuerpo y su agresor ha sido detenido y ha ingresado en prisión provisional

MálagaAgentes de la Policía Nacional han liberado en Málaga a una mujer y a sus dos hijos menores que llevaban 13 días secuestrados en un vehículo por la expareja de ella, un hombre que la obligó a conducir más de 2.000 kilómetros bajo amenazas con un cuchillo, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La intervención fue posible gracias a la colaboración con las autoridades francesas, que alertaron de la desaparición de la mujer y los menores el pasado 3 de octubre. Tras recibir la solicitud de colaboración internacional, los investigadores españoles realizaron averiguaciones que permitieron localizar el posible recorrido del vehículo a través de España y Portugal, activando un operativo de búsqueda que culminó con la detención del presunto secuestrador y la liberación de las víctimas en la ciudad de Málaga.

Aislamiento y amenazas

El relato de los hecho comienza con la destrucción por parte del detenido del teléfono móvil de su expareja, de forma que quedara incomunicarla completamente y de esta forma evitar que pudiera pedir ayuda. Durante casi dos semanas, la mujer y sus hijos vivieron dentro del coche, trasladándose de un lugar a otro sin poder descansar adecuadamente. El hombre la obligó a conducir bajo amenazas constantes con un cuchillo, y durante el trayecto la sometió a agresiones físicas y sexuales, en presencia de los menores.

Durante ese tiempo, la víctima y sus hijos no pudieron asearse ni cambiarse de ropa. Se alimentaban únicamente de productos comprados en áreas de servicio, principalmente atún, galletas y pan. De hecho la Policía Nacional ha destacado que las condiciones de vida eran extremadamente insalubres, lo que agravó el estado físico de las víctimas.

Por suerte, en un momento de descuido del agresor, la mujer logró enviar un mensaje a un familiar, en el que advertía: "Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea". Un mensaje que fue clave para la localización rápida de la familia y que permitió a los agentes preparar un dispositivo de rescate seguro y discreto.

Cooperación internacional y operativo policial

La investigación se desarrolló gracias a la cooperación internacional con las autoridades francesas, que habían emitido una orden de detención y entrega europea contra el sospechoso por dos hechos anteriores. La Policía Nacional rastreó el recorrido del vehículo, que atravesó buena parte de la península ibérica y parte de Portugal, con el objetivo final del hombre de cruzar a Argelia para escapar de la justicia.

El operativo de rescate fue llevado a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central. Los agentes mantuvieron la discreción y rapidez como prioridad, dado el alto riesgo que corrían la madre y los menores al encontrarse bajo el control del agresor. La intervención permitió la localización del vehículo y la detención del hombre sin que se produjeran incidentes.

Liberación y atención a las víctimas

Tras su liberación, la mujer y los dos menores fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario debido a su estado de desnutrición, deshidratación y agotamiento extremo. La víctima presentaba hematomas y mordeduras por todo el cuerpo, mientras que los menores sufrían picaduras de insectos. En el vehículo se encontró el cuchillo utilizado para amenazar a la mujer y el teléfono móvil roto que había intentado usar para pedir ayuda.

La Policía Nacional subrayó que el rescate permitió garantizar la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción violenta del agresor, dada la naturaleza de los delitos cometidos.

El hombre fue detenido como presunto autor de múltiples delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y daños. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión provisional.

La Policía Nacional resaltó que la actuación se realizó sin poner en riesgo la integridad física de la mujer y sus hijos, y que la coordinación con las autoridades francesas fue clave para la rápida resolución del caso.