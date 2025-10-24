Durante los tres días los captores no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos

La víctima fue sorprendida mientras aparcaba su vehículo en un aparcamiento próximo a su domicilio.

Compartir







SevillaDos personas han sido detenidas y ya han ingresado en prisión por el secuestro durante tres días en una nave industrial de Sevilla de un joven, a cuya familia exigieron dinero a cambio de su liberación, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos, enmarcados en la denominada operación 'Wool', se produjeron cuando la víctima fue sorprendida mientras aparcaba su vehículo en un aparcamiento próximo a su domicilio.

En ese momento dos hombres lo abordaron y, bajo amenazas, lo obligaron a ir con ellos a la fuerza. Durante el trayecto en coche, le colocaron un pasamontañas en la cabeza para impedirle conocer el destino al que lo estaban trasladando.

Retenido en una habitación de una nave industrial

El joven fue llevado hasta una nave industrial, donde permaneció retenido en una de las habitaciones durante tres días.

Durante este tiempo los captores no alimentaron a la víctima, quien además sufrió vejaciones y maltratos durante el cautiverio y, paralelamente, exigían dinero a la familia a cambio de su liberación.

Pasados los tres días que duró el secuestro, los captores tomaron la decisión de liberar al joven en unos terrenos próximos a Sevilla, desde donde pudo pedir ayuda.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió la identificación plena de los responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se comprobó que uno de los implicados había ingresado en prisión días después del secuestro por otros delitos, por lo que los agentes le informaron de su imputación en estos hechos en el propio centro penitenciario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El segundo implicado fue localizado y detenido en el municipio sevillano de Bormujos, en el marco de un dispositivo policial especial y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.