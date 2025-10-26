Redacción Andalucía Agencia EFE 26 OCT 2025 - 14:30h.

El hombre de 81 años podría haber sufrido un desvanecimiento mientras quemaba restos vegetales

Hallan el cadáver calcinado de un hombre en una finca en el municipio de Torre Alháquime, Cádiz

CádizNovedades en el caso del anciano que fue encontrado quemado en una finca ubicada en el municipio de Torre Alháquime (Cádiz) este 25 de octubre. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, murió por el incendio en un olivar.

Su cuerpo ya sin vida y calcinado se descubri�ó pasadas las 16:15 horas en un campo particular situado en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas, en la sierra gaditana. El 112 recibió varias llamadas sobre el hallazgo de la víctima.

Agentes de Policía y Guardia Civil junto a sanitarios del 061 se desplazaron hasta ese lugar. Sin embargo, el hombre de 81 años ya había fallecido. La investigación de la Benemérita apunta a una muerte "accidental".

Posible quema de restos vegetales

Los bomberos han indicado que acudieron desde el parque de Olvera para apagar el fuego, que afectó a una hectárea de terreno agrícola. Utilizaron un vehículo autobomba rural y se movilizaron con dos medios humanos.

El levantamiento del cadáver se produjo a las 17:30 horas después de la inspección ocular de los agentes, que instruyeron las diligencias del suceso. Las enviaron posteriormente al Juzgado número 2 de Arcos de la Frontera, de guardia este fin de semana.

Entre las hipótesis que barajan sobre las causas del incendio está la quema de restos vegetales en un punto próximo a donde se encontró al anciano tendido. Pudo sufrir un desvanecimiento mientras realizaba esas labores.