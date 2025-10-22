Al parecer la víctima, exmarido de la alcaldesa de Almassora, recibió una paliza en su propio domicilio por un ajuste de cuentas relacionado con un asunto de drogas

CastellónEl hombre encontrado en un contenedor en Castellón, Vicente D. G., empresario y exmarido de la actual alcaldesa de Almassora, estaba vivo cuando fue arrojado en su interior la madrugada del pasado domingo, según adelanta Las Provincias.

Las primeras investigaciones señalan que la víctima recibió una paliza en su domicilio y murió como consecuencia de la acción de la presa del camión de basuras.

La Policía sospecha que el hombre fue agredido por un ajuste de cuentas relacionado con un asunto de drogas. Tras los golpes que recibió, el hombre quedó inconsciente y el autor o los autores de la paliza lo arrojaron a un contenedor de basura situado a la altura del número 7 de la calle Pérez Galdós de la ciudad de Castellón.

Estaba vivo cuando fue encontrado

Los operarios al revisar la tolva hallaron el cuerpo del hombre que todavía estaba con vida e inmediatamente avisaron a la policía y al servicios de Emergencias. Fueron los bomberos los encargados de liberar al hombre de la máquina de la prensa y sacarlo de la tolva. Cuando fue atendido por los servicios santiarios desplazados al lugar, solo pudieron certificar su muerte.

Tras el primer examen del cuerpo, la Policía Científica y el forense de guardia certificaron que el hombre presentaba lesiones compatibles con una agresión con un objeto contundente.

Los investigadores tratan de averiguar si la víctima tenía enemigos mediante entrevistas con el círculo más cercano del hombre. También revisan las cámaras de seguridad de los comercios de la zona donde fue encontrado el cuerpo para tratar de dar con los autores de la agresión.