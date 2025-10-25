Redacción Andalucía Agencia EFE 25 OCT 2025 - 18:39h.

Un trabajador de 34 años ha muerto electrocutado el sábado cuando trabajaba en una empresa situada en Málaga, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Sobre las 13:06 horas se recibió una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre que había recibido una descarga eléctrica cuando trabajaba en una empresa situada en la calle Camino Huerta Santa Cruz.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al centro de emergencias sanitarias 061, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Han tratado de reanimar a la víctima

Cuando los servicios médicos han llegado al lugar le han practicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), si bien finalmente la víctima ha muerto, según han confirmado fuentes policiales.

Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.