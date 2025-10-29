El hombre fue localizado después de analizar sus redes sociales

Sobre el arrestado pesaba además una orden internacional de detención y extradición (OIDE)

MálagaUn boxeador y "youtuber" ha sido detenido por la Policía por supuestamente causar lesiones de extrema gravedad a un hombre en un local de ocio nocturno de Marbella (Málaga), tras lo que fue localizado después de analizar sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto cuando, tras una discusión, agredió con un vaso a otro varón y le causó heridas en el cuello, por lo que la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido al desgarro que sufrió en la arteria yugular interna izquierda.

Según ha informado la Policía Nacional, sobre el arrestado pesaba además una orden internacional de detención y extradición (OIDE) emitida por las autoridades británicas en relación a un delito de seguridad vial.

Analizaron redes sociales

Gracias a su exposición en redes sociales se constató que, el investigado había difundido vídeos donde se le veía conduciendo un vehículo a motor por calles de Marbella sin poseer permiso de conducción, como se constató con posterioridad y por lo que se le imputó, además, un delito contra la seguridad vial.

Pasó a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones graves y otro contra la seguridad vial y, en virtud de la OIDE, fue extraditado al país reclamante este mismo mes.