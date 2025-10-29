Gonzalo Barquilla 29 OCT 2025 - 14:30h.

Kyle Singler, exjugador del Real Madrid de baloncesto, fue detenido en EEUU acusado de agredir a su novia delante de su hijo

El partido que delató a Terry Rozier, base de Miami Heat implicado en la macroperación que sacude la NBA

El estadounidense Kyle Singler, exjugador del Real Madrid de baloncesto y otros equipos de ACB, fue detenido el pasado jueves en la localidad de Whitefield, al este de Oklahoma, tras ser denunciado por su novia, quien afirmó que la agarró la cabeza y la empujó contra el suelo delante de su hijo.

El exdeportista de 37 años fue arrestado después de que las autoridades atendieran una llamada al 911 en la que se informó que estaba persiguiendo a una mujer, quien presentaba marcas de dedos en la cara y en el brazo, según destacó el agente policial Mitch Dobbs. Fuentes como 'The Washington Post' destacan que Singler ha sido acusado este pasado martes de un delito menor de agresión.

Kyle Singler no cooperó con los agentes y no prestó declaración: fue puesto en libertad bajo fianza

La presunta víctima fue quien confirmó ante las autoridades que Singler, que jugó en la NCAA con la Universidad de Duke y en la NBA con Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder, era el padre de su hijo pequeño, presente en la escena.

El agente Dobbs ha apuntado que el exdeportista no cooperó, no prestó declaración y se encontraba bajo los efectos de narcóticos. Se decretó su ingreso en la cárcel del condado de Haskell y, posteriormente, quedó en libertad bajo una fianza de 6.000 dólares. El estadounidense no tiene abogado y su agente, Jason Ranne, ha renunciado a representarle más.

El exjugador de la ACB y la NBA ya preocupó el año pasado con una serie de vídeos en redes sociales

No es la primera vez que Singler hace saltar las alarmas. Hace justo un año, publicó en las redes sociales una serie de vídeos que generaron mucha preocupación. En ellos, denunciaba haber sido "maltratado y abusado" y encontrarse en "una guerra religiosa".

"Necesito hacer un comunicado porque siento que mi voz está siendo silenciada. Cada día me lanzan mierda a mi paso. He sido maltratado y han abusado de mí. Mi comunidad está jodida. Me han convertido en un ejemplo mental y temo por mi vida. Todos los días miro para otro lado como alguien que pueda ser un problema y dificultar las cosas a la gente, cuando sólo intento ser útil. Siento que hay un propósito para no valorarme ni respetarme", señaló entonces.