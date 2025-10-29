Celia Molina 29 OCT 2025 - 12:20h.

La policía le ha confirmado al 'Daily Mail' que el cuerpo del joven de 25 años fue encontrado en la comunidad de lujo donde residía

Otros residentes de esta comunidad privada aseguran que "no respiraba" antes de que llegaran los servicios de emergencia

El pasado 23 de octubre, la novia del tiktoker Ben Bader, un joven estadounidense que había triunfado en las redes sociales dando consejos sobre finanzas, comunicó su repentina muerte, a los 25 años de edad. Casi en shock, explicó que ambos habían "quedado para cenar" un par de horas antes del deceso y que, incluso, estuvieron hablando por videollamada: "Realmente, no había señales de que esto pudiera suceder, se suponía que íbamos a cenar esa noche y parecía tan normal. Acababa de hablar con él por FaceTime un par de horas antes de que falleciera y estaba tan feliz y tan normal y solo sonreía y era tan divertido", dijo su pareja en un comunicado.

Para ella, han sido "los días más duros de toda su vida", pues todo ocurrió de una forma muy inesperada. De hecho, admite que, el día 23, "recibió la peor llamada de su vida" y que estuvo esperando a que alguien le dijera que su novio estaba vivo, "que su muerte no había sido real". A la espera de que la autopsia revele las verdaderas causas del fallecimiento, la policía ha informado al 'Daily Mail' de que Bader fue encontrado "inconsciente" en Admiral's Cove, la urbanización privada de Júpiter, Florida, donde residía, alrededor de las 18:30 horas de la tarde.

"No se descarta la vía delictiva"

"Fue descubierto por otros residentes y parecía que no respiraba", dijo el portavoz del Departamento de Policía de Jupiter, Florida, Shawn Reed. Éste también ha explicado que los servicios de emergencia tomaron todas las medidas para salvarle la vida (sin resultado) y que, a tenor de los nuevos datos, la investigación no descarta la vía delictiva. Admiral's Cove es una comunidad privada conocida por sus residencias frente al mar, campos de golf de campeonato y un club náutico de primera clase y que, ahora, se ha convertido en el escenario de un posible crimen.

Al morir Ben, su novia le dedicó unas emotivas palabras en las redes sociales, que fueron secundadas por sus casi 200.000 seguidores: "Fue la persona más amable, generosa y amorosa que he conocido. Siento que le entregué todo de mí y él hizo lo mismo. Me siento afortunada de haber sido amada por él, pero también celosa de los que no lo conocieron bien, porque podrán seguir adelante más fácilmente”, dijo. Sus familiares también compartieron un comunicado en TMZ en el que le describieron como “un visionario que lideraba con amor, vivía con intención y convirtió sus pasiones en una forma de ayudar a los demás”.

La última publicación del influencer muestra la celebración de su 25 cumpleaños, el pasado 22 de septiembre. En base a estas imágenes, en las que Bader aparece feliz y sonriente, rodeado de sus amigos y de sus familiares, nada podía hacer presagiar que sería encontrado sin vida en su urbanización, privada y de lujo, apenas un mes después. Sus seres queridos se mantienen a la espera de saber qué le ocurrió realmente.