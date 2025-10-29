Rocío Amaro 29 OCT 2025 - 13:35h.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almonte, Huelva, a un conocido narcotraficante onubense que se encontraba prófugo tras no regresar de un permiso penitenciario

Muere un agente portugués tras la embestida de una narcolancha en el río Guadiana: buscan a sus tripulantes

Compartir







HuelvaAgentes de la Policía Nacional en Huelva han procedido a la detención de un conocido narcotraficante onubense, considerado uno de los mayores traficantes de hachís de Europa, que se encontraba en búsqueda y captura al no regresar al centro penitenciario donde cumplía condena, tras haber estado disfrutando de un permiso.

El detenido fue localizado en la localidad de Almonte, donde se encontraba escondido. Según han informado fuentes policiales, los agentes le sorprendieron mientras estaba en el interior de un taller mecánico reparando un vehículo. Ante la posibilidad de que pudiera intentar huir, la Policía Nacional llevó a cabo una entrada coordinada y precisa, culminando con su detención en el mismo establecimiento. Durante el arresto, el individuo portaba una importante cantidad de dinero en efectivo, distribuido en billetes de diverso valor.

Tras su detención, el narcotraficante fue trasladado a la Comisaría Provincial de Huelva, donde se instruyeron las correspondientes diligencias. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que ordenó su ingreso inmediato en prisión. Se le imputa por su fuga un quebrantamiento de condena, ya que cumplía pena por otros delitos, y además contaba con diversas requisitorias pendientes emitidas por distintos juzgados de España.

El arresto se produjo después de que el individuo no regresara al centro penitenciario tras un permiso, lo que motivó que se activara la búsqueda a nivel nacional. La operación policial permitió interceptarlo sin incidentes y trasladarlo bajo custodia para el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Una intensa actividad contra el tráfico de droga en la zona

La detención del narcotraficante onubense se enmarca en un contexto de intensa actividad policial contra el tráfico de drogas en la provincia de Huelva y las zonas fronterizas con Portugal. Justo el día en el que se conocían los datos de esta operación, la Guardia Civil de Huelva y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal habían procedido a la detención de dos personas presuntamente implicadas en la muerte de un agente portugués.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El incidente se produjo tras el impacto de una narcolancha contra una patrullera de la GNR en aguas transfronterizas del río Guadiana, entre Huelva y Portugal. El choque provocó la muerte del cabo Pedro Silva y dejó a tres agentes heridos. La lancha fue avistada por la Guardia Civil en la costa onubense y se facilitó la información a las autoridades portuguesas, que intervinieron hasta la llegada del apoyo del Servicio Marítimo Provincial de Huelva.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:15 horas en la zona de Alcoutim, en el distrito de Faro. Tras el choque, la narcolancha apareció en llamas a unos kilómetros del lugar del impacto, mientras sus tripulantes abandonaban la embarcación. Según fuentes de la GNR citadas por la agencia Lusa, por las características de la embarcación y la velocidad a la que navegaba, la principal hipótesis apunta a una vinculación con el narcotráfico. La Policía Judicial portuguesa se ha hecho cargo de las investigaciones.