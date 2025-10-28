Redacción Andalucía Europa Press 28 OCT 2025 - 12:07h.

El impacto del barco de la GNR con la lancha rápida se produjo en la zona de Alcoutim, región de Faro

Otros tres agentes resultaron heridos y la narcolancha fue hallada después en llamas a dos kilómetros

HuelvaTragedia en Portugal. Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) ha muerto después de chocar la embarcación en la que patrullaba con una narcolancha en el río Guadiana. Esta segunda acabó incendiada.

Así lo han comunicado fuentes de la GNR citadas por la agencia LUSA. El impacto se produjo, concretamente, a las 23:15 horas de este 27 de octubre en la zona de Alcoutim, en la región portuguesa de Faro, pero también frontera con España.

Hasta ese punto próximo a la localidad de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) habían navegado los efectivos para intervenir tras recibir un aviso sobre el desplazamiento de una lancha a gran velocidad. La colisión se saldó con otros tres agentes heridos.

"Asesinado por delincuentes"

Sobre la víctima mortal en el suceso, se trata del cabo Pedro Manata e Silva, según ha nombrado el Presidente de la República Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha expresado sus condolencias por el fallecimiento en acto de servicio.

"Miembro de la Unidad de Control Costero y Fronterizo de la Guardia Nacional Republicana (GNR), fue asesinado por delincuentes", ha comunicado la Presidencia este 28 de octubre. De Sousa ha dado "personalmente sus más sinceras condolencias a la esposa, hijos y resto de familiares".

"El Jefe de Estado sigue de cerca la situación de los tres soldados heridos, a quienes transmite su solidaridad y apoyo, deseando su pronta recuperación", ha concluido. La embarcación presuntamente vinculada al tráfico de drogas apareció en llamas.

A unos dos kilómetros del lugar donde se registró el impacto, la encontraron ya sin ningún tripulante. Todos habían huido y la Policía Judicial lusa está investigando el paradero de quienes navegaban en ella. Incluso han pedido colaboración a España.