Rocío Amaro 29 OCT 2025 - 11:21h.

El litoral onubense mantiene activado el nivel rojo de alerta por lluvia y viento y los servicios de emergencias piden precaución y evitar desplazamientos

La Universidad de Huelva ha suspendido las clases presenciales mientras que en el municipio de Ayamonte se acumulan las incidencias por el temporal

HuelvaEl temporal de lluvia y viento que afecta a la provincia de Huelva durante este miércoles ha llevado a la Junta de Andalucía a activar el nivel rojo de alerta (riesgo extremo) en el litoral onubense, ante la previsión de lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 60 litros en una hora y 120 en 12 horas.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado a primera hora de la mañana la activación de la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), un protocolo que implica la movilización de los servicios de emergencias y la coordinación de los ayuntamientos afectados.

"Se esperan lluvias torrenciales en la zona", advirtía Sanz en un mensaje en la red social X, en el que pidió a la población evitar desplazamientos y seguir las recomendaciones del 112 Andalucía.

Avisos en los teléfonos móviles

Poco después de la activación del nivel rojo, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros, en español e inglés, para avisar del riesgo extremo. En el texto, bajo el código #EsAlert, se pedía a la población "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

El aviso ha llegado a los vecinos de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Aljaraque, Huelva capital y otros municipios del litoral, donde la lluvia está siendo intensa y persistente desde la madrugada.

Ayamonte, epicentro del temporal

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha trasladado un mensaje de tranquilidad pero también de prudencia a sus vecinos. "Tened cuidado, por favor. Hasta la hora de comer estará activado el aviso rojo, así que sigan las recomendaciones del 112", ha pedido a través de sus redes sociales.

Según ha explicado, la situación se complicó especialmente sobre las nueve de la mañana, cuando coincidieron las lluvias más intensas con la marea llena. "El agua ha caído con mucha fuerza y eso, sumado a la marea alta, ha dificultado el desagüe natural. Hemos abierto los pozos, porque por mucho que se limpien los husillos, la capacidad de absorción es la que es, y con tanta lluvia y la marea alta, es imposible”, dice.

El alcalde ha señalado que, con la bajada de la marea, "la situación está ahora más controlada", aunque ha advertido que el viento puede convertirse en el nuevo problema de las próximas horas: "Van a ser rachas fuertes, así que pedimos a la gente que no se acerque a las playas ni a zonas con mucha arboleda".

Clases suspendidas en la Universidad y un colegio afectado

La Universidad de Huelva (UHU) ha suspendido todas las clases presenciales ante la previsión de lluvias extremas. En un comunicado, la institución ha pedido que quienes no se hayan desplazado al campus no lo hagan, mientras que quienes ya se encuentren en las instalaciones "pueden permanecer al resguardo hasta que el tiempo mejore".

En el ámbito escolar, el aviso de nivel rojo llegó cuando los alumnos ya estaban en clase, por lo que la mayoría de los centros han mantenido la jornada lectiva con normalidad. Sin embargo, en el colegio Padre Jesús de Ayamonte se ha producido el desplome parcial del techo de un aula, lo que ha obligado a evacuar el centro y pedir a las familias que recogieran a los niños.

Municipios en alerta y planes locales activados

Además del Plan autonómico, ocho municipios han activado sus Planes Territoriales de Emergencias Local (PTEL) para coordinar la respuesta ante posibles inundaciones. Cinco se ubican en la provincia de Sevilla (Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache), y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.

En el interior onubense, localidades como La Puebla de Guzmán, Almonaster la Real y Los Marines también han sufrido los efectos del temporal, con balsas de agua en carreteras y desprendimientos leves.

En la provincia de Cádiz, los principales avisos se han concentrado en Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda, mientras que en Córdoba ha sido Santaella la localidad más afectada.

Fuertes rachas de viento

Hasta las 08.45 horas, el 112 Andalucía, había atendido 80 incidencias relacionadas con las precipitaciones, la mayoría concentradas en la provincia de Sevilla, con 69 avisos por anegaciones de calles, sótanos, locales y balsas de agua en carreteras secundarias. En Huelva y Cádiz se registraron cinco avisos en cada una, y uno en Córdoba, por caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano.

La incidencia más destacada se produjo en La Puebla de Guzmán (Huelva), donde un muro se derrumbó en la carretera HU-5401, en sentido Paymogo, sin causar heridos.

Ahora todas las alertas están puestas en las fuertes rachas de viento que están soplando en el litoral onubense, afectado principalmente al municipio de Gibraleón, donde algunos vecinos hablan ya de un posible tornado.