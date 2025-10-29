El juez ha decretado la libertad provisional para la extrabajadora acusada de malos tratos en una escuela infantil de Jerez

El familiar de un niño que iba a la escuela infantil de Jerez: "Se grabaron agresiones en solo tres días, hay mucha angustia"

Compartir







El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional para la extrabajadora de un centro de educación infantil de la localidad detenida por supuestamente agredir a varios menores de edad.

Según han informado fuentes judiciales, la jueza ha impuesto a la investigada como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores identificados como posibles víctimas.

En esta fase inicial, y a la espera de lo que se determine durante la instrucción, se investiga un delito contra la integridad moral. Durante su comparecencia ante la autoridad judicial, la mujer se acogió a su derecho a no declarar. El juzgado también ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, por las posibles medidas administrativas que se puedan adoptar.

La detención de la extrabajadora se produjo este martes

La detención se produjo este martes, después de que la Policía Nacional recibiera una denuncia por un posible caso de maltrato a menores en la escuela infantil la Granja de Jerez, de titularidad privada, adherida al programa autonómico de ayudas a la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumieron la investigación, y la mujer fue puesta a disposición judicial tras su arresto. Por su parte, la inspección educativa se desplazó al centro para recabar información sobre los hechos y las medidas adoptadas por la dirección, que había despedido a la trabajadora y entregado a la Policía toda la documentación disponible ante la posible existencia de indicios delictivos.