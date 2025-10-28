Gonzalo Barquilla 28 OCT 2025 - 19:05h.

El familiar de uno de los menores presuntamente agredidos por una docente en una escuela infantil de Jerez da detalles del caso

Investigan a una escuela infantil de Jerez por presuntos malos tratos: una docente habría sido despedida por agresiones a cuatro menores

Compartir







Rabia e impotencia. Es la sensación de malestar que manifiestan las familias de los niños que presuntamente han sufrido malos tratos en la escuela infantil La Granja de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Una docente del centro ha sido despedida y, según varios medios locales, ha llegado a ser detenida por las denuncias de los padres.

Según la información más reciente, un padre observó una "actitud rara" por parte de la profesora, por lo que dio la voz de alarma y el centro accedió a que se contratara un detective privado y se instalase una cámara de vigilancia oculta. En apenas días, habrían sido captadas en imagen agresiones físicas de la docente a cuatro niños. El portal web de 'Informativos Telecinco' ha podido hablar con el familiar de uno de los menores para conocer su situación.

Cabe recordar que los hechos han ocurrido en un centro adherido a la Junta de Andalucía, de titularidad privada, que se unió al programa de ayuda a familias para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años). El testimonio al que ha accedido este medio habla de agresiones a un niño de solo dos años de edad.

Las agresiones a cuatro menores se grabaron "en solo tres días", según el familiar de un niño de dos años

"Por ahora, que se sepa, son cuatro los niños han sufrido agresiones, pero podrían ser muchos más. Esta mujer lleva años trabajando en el centro y no sabemos hasta dónde ha podido llegar. La escuela colocó una cámara oculta a través de un detective privado el pasado 20 de octubre y, en solo tres días, captó las cuatro agresiones que se investigan. Pero no se sabe qué pudo suceder antes y eso nos preocupa", explica el familiar del pequeño.

Según este hombre, los padres de los niños no tienen las imágenes de las agresiones en su poder. "La escuela colocó la cámara y, una vez vieron las imágenes, se trasladaron directamente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Los padres han podido ver el vídeo cuando la UFAM les ha citado a declarar. En sede policial les han mostrado las imágenes, pero no se la han facilitado", precisa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La familia afectada busca "dar visibilidad al caso" para evitar que la docente señalada "no trabaje nunca más con niños" y para que "la escuela/guardería tenga presión para hacer las cosas bien". "No sabemos quién lo sabía. Una vez se dio la voz de alerta, actuaron bien. Pero no sé si hacía falta llegar a este punto para actuar", ha agregado el familiar del pequeño, que detalla que en el centro hay contratadas "unas siete u ocho profesoras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los padres afectados hablan los unos con los otros, mantienen contacto

En este caso en concreto, al tener el niño dos años de edad, los padres no notaron nada en casa. El pequeño no podía manifestar la situación que había vivido, ya que no se percata. Pero la familia pudo ver qué ocurrió con él en las imágenes grabadas: "Se ve que está sentado y comiendo. Entonces, se resbala y la profesora le coge, le sienta y le da una bofetada en la cara". "A otros niños les tiró del pelo o les pellizcó", añade el hombre con total indignación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los vecinos se mantienen pendientes de las investigaciones: "Hay mucha angustia en la barriada. Si se grabó todo esto en tres días, no quiero pensar en lo que no ha sido grabado. Los padres afectados hablan los unos con los otros, mantienen contacto. Una pareja ha asegurado que su hijo estaba con la profesora en cuestión desde los siete meses y tienen mucha angustia. No se puede normalizar esto".

Los familiares del pequeño de dos años lamentan la falta de atención por parte de la Junta de Andalucía: "La Consejería no ha comunicado nada a las familias. Ni siquiera que hay en marcha una investigación. Esto causa mucho malestar. Hablamos de un centro adherido a la Junta, que no es público, pero casi, ya que cuentan con financiación. Esperamos que haya novedades pronto. Lo único que queremos es que se aclare lo sucedido y los niños encuentren en la escuela un lugar seguro", sentencia la fuente consultada.