29 OCT 2025 - 13:40h.

La muerte de un joven sevillano el pasado sábado en El Puerto de Santa María se trata como un posible homicidio

El joven falleció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser trasladado de urgencia desde El Puerto de Santa María

La muerte del joven sevillano de 25 años en la madrugada del pasado sábado en el parque Calderón de El Puerto de Santa María, en Cádiz, finalmente va a ser tratada por las autoridades como un posible homicidio.

Los agentes barajaron en primer lugar que el joven fuera agredido a la salida de una discoteca, pero luego se pidió prudencia ante la ausencia de pruebas que evidenciaban una agresión. Ahora, tras practicarse la autopsia al cadáver del joven, la cual realizaron dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, se ha descubierto que la víctima presentaba golpes en la cara, compatibles con una agresión, y que la muerte se produjo por una fractura craneal que se habría producido tras una caída hacia atrás.

Así lo recoge 'Diario de Cádiz'. Los agentes, una vez se ha determinado que el joven fue agredido, están recabando testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad en la zona que puedan ayudar a esclarecer el suceso.

La muerte del joven en El Puerto de Santa María

Todo ocurrió en la madrugada del pasado sábado 25 de octubre. La Policía Local recibió un aviso sobre las 03:54 horas en el que se alertaba que un joven se había caído y golpeado en la cabeza. Los agentes y los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar y atendieron al afectado, que fue trasladado al hospital de Puerto Real. Posteriormente, fue derivado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde acabó falleciendo.

La Policía Local sospechó que el golpe podía no estar relacionado con una reyerta, como se había barajado. Sin embargo, la autopsia contradice esa versión y los hechos se investigan ahora como un posible homicidio. La Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional (UDEV) se ha hecho cargo de las investigaciones. Se trata de determinar ahora cuántas personas pudieron estar implicadas en la supuesta pelea que acabó con el fallecimiento del joven para proceder a su identificación.