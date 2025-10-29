Agencia EFE Redacción Andalucía 29 OCT 2025 - 10:55h.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de apuñalar gravemente a otro en una vivienda de la localidad almeriense de Vera, han informado a EFE este miércoles fuentes de la Comandancia de Almería.

El incidente tuvo lugar sobre las 8:30 horas del martes en un piso de la calle Almería, donde ambos hombres, de origen magrebí, residían como convivientes.

Deuda de 350 euros

La víctima sufrió varias heridas por arma blanca y fue trasladada inicialmente al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería), desde donde fue evacuada posteriormente en helicóptero medicalizado a un centro hospitalario de Granada debido a la gravedad de las lesiones.

El supuesto autor fue arrestado en el lugar por agentes de la Guardia Civil, que acordonaron la vivienda y realizaron una inspección ocular junto a la Policía Local de Vera.

Según el digital 'Actualidad Almanzora', la reyerta podría haberse originado por una presunta deuda económica entre ambos que ascendería a unos 350 euros.

Fuentes municipales han señalado que se trata de un caso aislado entre particulares y que no ha tenido mayor trascendencia en la localidad.