Los traficantes intentaron entrar el hachís por el puerto de Algeciras oculta en dobles fondos de la parte trasera de los camiones dentro de cajas de pimientos verdes

Marihuana, hachís y cocaína por servicio de paquetería: cae en Barcelona una red criminal que operaba por toda Europa

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales que traficaban con hachís desde Marruecos: se han intervenido 22 toneladas de hachís que escondían entre pimientos verdes dentro de camiones frigoríficos que llegaban a España por el puerto de Algeciras. Hay 20 personas detenidos en el marco de la Operación Radnor, que ha golpeado a la actividad de las bandas que introducían hachís en Europa, según han informado fuentes policiales.

La droga viajaba oculta en dobles fondos de la parte trasera de los camiones dentro de cajas de pimientos verdes para saltarse cualquier control policial o aduanero. Los camiones, sin embargo, fueron interceptados en Cádiz cuando entraban por el puerto de Algeciras y en Granada, donde se disponían a extraer la droga para organizar su distribución por Europa.

El hachís, envuelto y preparado en envoltorios de colores llamativos

Parte de la mercancía estaba ya preparada para su venta y distribución en pequeños paquetes con envoltorios de colores llamativos con el objetivo de atraer a un público joven como si se tratara de chocolatinas.

En la operación Radnor, completada en tres días el pasado 21 de octubre, han sido llevada a cabo con éxito, gracias a la colaboración con las autoridades policiales y judiciales de Marruecos.