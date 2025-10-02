Álex Aragonés 02 OCT 2025 - 13:09h.

Los mossos han detenido a doce personas, de entre 20 y 70 años, y han intervenido 2.200 plantas de marihuana tras seis registros

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra ha desmantelado una organización criminal en Barcelona formada por nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 70 años, que se dedicaba a la distribución internacional de marihuana, hachís, cocaína y drogas sintética por medio de servicios de paquetería por toda Europa.

El entramada estaba especializado en el envío de una gran variedad de droga, que conseguía por parte de terceras personas, y que enviaba mediante servicios de paquetería a distintos puntos del continente. Un modus operandi en el que evitaban que la mercancía fuera sometida a controles más exhaustivos gracias a la eliminación de aduanas en el interior del espacio Schengen.

El grupo también se encargaba de ocultar la droga con el uso de escuadras de madera, que evitaba la deformación de las cajas, el envasado al vacío de la materia transportada y la confección de una base de espuma de poliuretano para ocultarla. Un sistema que les permitía evitar la detección de la droga por medio de un escáner.

Envíos a Bélgica, Francia, Italia o Países Bajos

La investigación empezó el pasado mes de abril a raíz de la identificación de una furgoneta con restos de marihuana en su interior. Unos indicios que permitió a los investigadores relacionar al conjunto de personas y domicilios vinculados al cultivo de marihuana y al tráfico de drogas.

La organización estaba "perfectamente estructurada" con un líder destacado que se encargaba de ordenar con todo tipo de detalle las cantidades de droga que debían recogerse, los puntos de recogida y las direcciones concretas a las que debían enviarse. La mayoría en Bélgica, Francia, Italia o Países Bajos.

El líder garantizaba su anonimato hacia los demás miembros del grupo y, por debajo, estaba el encargado de gestionar el dinero obtenido del negocio ilícito, que servía para pagar los alquileres de las viviendas y de los vehículos utilizados por el entramado. Un entramado en el que otra persona era responsable de obtener documentos falsos por hacer constar a la hora de tramitar los envíos en empresas de paquetería.

Seis entradas, 12 detenidos y droga intervenida

En la parte más baja de la estructura estaban los jardineros, encargados de cultivar las plantas, y personas que facilitaban sus datos personales para hacer constar en los distintos alquileres de la organización, para evitar así, involucrar a los líderes. Durante el transcurso de la investigación los agentes detuvieron hasta tres envíos con grandes cantidades de marihuana, hachís, cocaína y tusis.

En la fase de explotación de la investigación llevaron a cabo seis entradas y registros en domicilios de Badalona, Barcelona, Begues y Sant Vicenç de Montalt, deteniendo a 12 personas y localizando 2.200 plantas en estado de floración, además de diez kilos de cogollos de marihuana y un kilo de hachís.

El valor aproximado en el mercado ilícito de la droga intervenida durante toda la investigación es de casi 250.000 euros. En el caso de los 12 detenidos, todos ellos pasaron a disposición judicial el pasado 25 de septiembre y se les atribuyen delitos contra la salud pública, de pertenencia a organización criminal y de defraudación de fluido eléctrico. Además, a uno de ellos se le suma un delito por falsificación documental.