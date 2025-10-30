Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo, cuando los sospechosos saltaron el muro perimetral de la vivienda

MálagaAgentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres por presuntamente dar una paliza a una mujer de 80 años para robar en su casa ubicada en Mijas. El hijo de la víctima fue quien la encontró al día siguiente con la cara cubierta de sangre y tirada en el suelo. Tuvieron que intervenir a la anciana quirúrgicamente.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años por su supuesta implicación en el robo. Fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola y la autoridad judicial ya le ha decretado el ingreso a la cárcel. En la operación policial ‘Volcán’ identificaron al segundo presunto autor del hurto, un varón de 42 años que ya estaba en prisión por otros delitos, según 'La Opinión de Málaga'.

La anciana se quedó tendida en el suelo hasta que la encontró su hijo

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo, cuando los sospechosos saltaron el muro perimetral de la vivienda. Durante el hurto, los hombres pegaron “brutalmente” a la anciana e incluso llegaron a intentar asfixiarla para que les dijese dónde tenía los objetos de valor.

La víctima estaba durmiendo cuando los sospechosos entraron en su casa. Los asaltantes la presionaron para que dijese dónde estaban sus pertenencias de valor. Los ladrones empezaron a agredirla violentamente al ver que no quería contar nada. La mujer, que vivía sola, quedó tendida en el suelo, incapaz de moverse y de pedir ayuda, hasta que la encontró su hijo al día siguiente.

Tras ser encontrada por su hijo, fue trasladada de urgencia al Hospital Costa del Sol de Marbella y después, derivada al Hospital Civil de Málaga, donde tuvo que someterse a una cirugía maxilofacial a causa de los golpes. La anciana estuvo hospitalizada por los traumatismos craneoencefálico, facial y cervical.