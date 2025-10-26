Iván Sevilla 26 OCT 2025 - 10:42h.

Desarticulan una banda de siete ladrones por sustraer 120.000 euros en 20 negocios de Castellón y Valencia

Los arrestados anulaban las alarmas, inutilizaban las comunicaciones y se llevaban todo el dinero que encontraban

ValenciaSiete ladrones han sido detenidos por la Guardia Civil en la denominada 'Operación Cintura' porque robaron en 20 negocios: supermercados, cooperativas y otro tipo de empresas tanto en la provincia de Castellón como en la de Valencia.

Así lo ha comunicado el Instituto Armado este 26 de octubre. La banda desarticulada dio su primer golpe en la localidad castellonense de Bechí, iniciándose después la investigación. Los agentes comprobaron que seguían un patrón similar al de otros hechos.

Los individuos demostraban un alto grado de especialización, por lo que no eran aficionados o principiantes. Encapuchados para no ser reconocidos por las cámaras de seguridad que podían captarles, accedían a los establecimientos o naves forzando las puertas.

Para llegar a esos lugares, se movían en vehículos de alta gama que estaban registrados con nombres de identidades y números de matrícula falsas. De esta forma dificultaban las labores de los investigadores para dar con ellos.

Una vez en los exteriores de los inmuebles que eran su objetivo, solían anular los sistemas de alarma que tenían y dejar inutilizadas las redes de comunicaciones para evitar las alertas a las autoridades cuando entraran a robar.

Portaban mazas u otras herramientas contundentes para fracturar o romper cerraduras, por ejemplo. O abrir cajas fuertes donde se guardaba el dinero. Se llevaban todo el efectivo que encontraban en el interior, igualmente de cajas registradoras.

120.000 euros sustraídos en total

Según ha detallado la Benemérita, en algunas ocasiones sustraían productos alimenticios, herramientas, linternas y efectos de toda clase que veían. En total, se hicieron con un botín de 120.000 euros, sumando todos los golpes que dieron.

Además, causaron daños materiales por valor de 150.000 euros en las empresas víctimas de esos hechos. Cuando los agentes descubrieron el modus operandi de los ladrones y consiguieron localizarlos, los arrestos se produjeron en Villarreal, Alicante y Málaga.

Habían actuado en 11 municipios castellonenses: Bechí, Segorbe, Pobla Tornesa, Almazora, Alcalá de Chivert, Vall de Uxó, San Juan de Moró, Benicarló, Altura, Cabanes y Vinarós. Así como en seis valencianos: Algar de Palancia, Algimia de Alfara, Rafelbuñol, Cheste, El Puig de Santa María y Puzol.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, hurto y falsificación de documento público. El operativo fue llevado a cabo por guardias civiles de la Policía Judicial de Castellón.