Dos hombres asaltan una vivienda en la calle Buenos aires, en la zona de Triana de Las Palmas de Gran Canaria, con los inquilinos dentro. Ambos maniataron con cuerdas y sábanas y agredieron a una mujer de avanzada edad y a sus dos hijos. Uno de ellos tenía una herida en la cabeza producida “por un golpe con algún objeto”. Después, provocaron un incendio en el domicilio.

Los hechos ocurrieron a las 23:00 horas de la noche el pasado 21 de octubre. La Policía Nacional relata que un vecino alertó que había una vivienda de la que estaba saliendo humo por una de las plantas superiores. Al parecer, se trata de dos hombres con apariencia de ser residentes canarios, según ‘Canarias 7’.

Agredieron y maniataron a la mujer y a sus dos hijos

Las tres víctimas fueron agredidas con extrema violencia mientras les exigían información sobre el dinero y pertenencias de valor. Los agresores no tuvieron en cuenta la edad avanzada de la mujer ni el pánico que estaban pasando los afectados. Una vez conseguida la información para el robo, los encerraron en una habitación y provocaron un incendio.

Cuando los agentes comprobaron que había un incendio en la planta superior de la casa, entraron y observaron que el humo se había propagado con la planta baja. El fuego estaba provocando la caída de "algún que otro cascote del techo de la planta superior, probablemente debido a los daños causados por el fuego".

Uno de los hijos estaba semiinconsciente en el suelo

La Policía escuchó una llamada de auxilio que procedía de una habitación que estaba al fondo del pasillo. Al abrir la puerta, encontraron a tres personas maniatadas con cuerdas y sábanas. Uno de los hijos estaba semiinconsciente en el suelo con una herida en la cabeza.

Los tres inquilinos fueron evacuados por los agentes, los pusieron a salvo y pidieron asistencia sanitaria para los afectados. Tras apagar el incendio, localizaron la caja fuerte abierta y vacía. La investigación permanece abierta y la Policía Nacional está revisando las imágenes de las cámaras de seguridad.