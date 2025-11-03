Las autoridades continúan investigando el accidente para determinar las posibles responsabilidades del atropello

Muere un niño de 11 años al ser atropellado en la autovía A-92 a la altura de Huétor Tájar, Granada

GranadaUn niño de 11 años ha muerto tras ser atropellado de madrugada por la A-92, a la altura de la localidad granadina de Huétor Tájar. El menor iba caminando solo a las 06:00 horas de la mañana por la autovía, según informa Antonio Lasso. Fuentes cercanas a la familia aseguran que este joven de 11 años salía a correr o a pasear por lugares cercanos al pueblo.

La duda está en qué es lo que hacía a esa hora tan temprana y sobre todo en este punto tan peligroso. Los agentes se han desplazado hoy hasta el lugar de los hechos y esta tarde será el último adiós en el municipio granadino de Huétor Tájar.

El Ayuntamiento de Huétor Tájar afrontará los gastos del funeral

Todo ocurrió cuando un vehículo, que circulaba por la zona en el kilómetro 201 de la autovía, arrolló al menor que se encontraba en la carretera. Las autoridades continúan investigando el accidente para determinar las posibles responsabilidades del suceso. El Ayuntamiento de Huétor Tájar afrontará los gastos del funeral del pequeño de 11 años y de origen boliviano.

El consistorio ha abierto el protocolo para la atención psicológica a la familia que sigue conmocionada por el accidente. El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, ha afirmado que la cooperativa del sector del espárrago en el que trabaja la madre también se ha ofrecido para afrontar los gastos del entierro.

El menor podría haber ido hablando por el móvil mientras andaba

La Guardia Civil ha asegurado que el niño podría haber ido hablando por el móvil mientras caminaba desde un carril bici. El niño no llegó a acceder a la autovía, produciéndose el atropello en una vía de aceleración a unos dos kilómetros del núcleo urbano.

Durante la investigación se revisarán las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona como, por ejemplo, un área de servicio en cuya salida el coche de un vecino habría atropellado al niño cuando iba hacia Loja.