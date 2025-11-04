Rocío Amaro 04 NOV 2025 - 11:52h.

El menor herido, de 12 años, fue sido trasladado consciente a un centro sanitario y no se teme por su vida, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía

La Guardia Civil ha identificado al presunto autor, otro alumno de entre 12 y 13 años, y mantiene abierta una investigación para esclarecer la agresión

GranadaLa Guardia Civil investiga la agresión con arma blanca sufrida por un alumno de 12 años en el IES La Contraviesa, el único instituto del municipio granadino de Albuñol. El suceso se produjo sobre las 8:20 horas, coincidiendo con la entrada del alumnado al centro, según ha informado Emergencias 112 Andalucía, que recibió el aviso.

El menor herido presentaba una lesión en el hombro. Según las mismas fuentes, se encontraba consciente cuando fue atendido por los sanitarios y no se teme por su vida. Tras una primera asistencia, fue trasladado en ambulancia a centro sanitario de la provincia de Granada.

La Guardia Civil ha confirmado que el presunto autor de la agresión tiene una edad similar a la de la víctima, entre los 12 y 13 años. El menor ha sido identificado y, según fuentes del instituto armado, está siendo interrogado dentro de las diligencias de investigación abiertas para esclarecer lo ocurrido. No han trascendido detalles sobre el arma empleada ni sobre el posible motivo de la agresión.

El incidente ha tenido lugar en una pequeña localidad granadina de poco más de 7.000 habitantes, que cuenta con solo un centro de educación secundaria, lugar donde se ha producido esta agresión con arma blanca en la que hay, por el momento, dos menores implicados.