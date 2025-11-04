Rocío Amaro 04 NOV 2025 - 11:24h.

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en la provincia de Málaga, el segundo en 24 horas

El cadáver encontrado en Puerto Banús, Málaga, fue abandonado aún con vida por una embarcación semirrígida

Compartir







MálagaLa Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de un cadáver en la carretera A-369, dentro del término municipal de alpandeire de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Según han confirmado fuentes del instituto armado, se trata de un varón que presentaba aparentes signos de violencia. El cuerpo fue localizado en la vía que conecta Ronda con el municipio de Alpandeire.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte. La Guardia Civil ha señalado que la investigación continúa en curso.

PUEDE INTERESARTE El niño de 11 años que murió atropellado en Huétor Tájar pudo distraerse con el teléfono móvil cuando caminaba por el carril bici

Este hallazgo se produce menos de 24 horas después de otro suceso en la misma provincia, también bajo investigación policial. Este fin de semana un cuerpo fue arrojado al mar desde una embarcación semirrígida frente a la costa de Puerto Banús, en Marbella. Según fuentes consultadas, el hombre fue lanzado al agua aún con vida y rescatado posteriormente en la zona de la gasolinera náutica del puerto, donde los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento.

Dos investigaciones independientes

La embarcación desde la que fue arrojado, una semirrígida que podría corresponder a una narcolancha, se alejó de la zona tras abandonar el cuerpo en el mar. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le está practicando la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

PUEDE INTERESARTE Investigan en Tarifa la posible intoxicación de varios jóvenes jugadores tras entrenar en un campo tratado con plaguicidas

Ambos sucesos, ocurridos con pocas horas de diferencia, se investigan de forma independiente, a pesar de la proximidad temporal y geográfica entre ellos. Por el momento no hay nada que haga pensar que exista algún tipo de relación entre ambos sucesos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fuentes de la investigación insisten en que los resultados de las autopsias y el avance de las diligencias determinarán si se trata de muertes vinculadas a actividades delictivas o a otros contextos.