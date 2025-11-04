El niño solía hacer deporte de forma habitual por el carril bici pegado a la A-92

Huétor Tajar llora la muerte de Luis, el niño de 11 años atropellado en la autovía y afronta los gastos del funeral

Compartir







GranadaContinúa la investigación de la muerte de Luis, el niño de 11 años que falleció tras ser atropellado en la localidad granadina de Huétor Tájar. El menor que, habitualmente salía a correr solo por el carril bici pegado a la autopista, pudo distraerse con su teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, a las 6:30, cuando un vehículo, que circulaba por la zona en el kilómetro 201 de la autovía, a poco más de dos kilómetros del núcleo urbano, arrolló al menor que se encontraba en la carretera.

Según apuntan desde el Ayuntamiento, el menor salía a hacer deporte de forma habitual por un carril bici cercano a la autovía. Ese carril bici, en un momento dado, se une con el carril de entrada al municipio desde la A-92 y, todo apunta a que, cuando ocurrió todo, el menor se encontraba distraído mirando el móvil. No obstante, la investigación continúa abierta.

PUEDE INTERESARTE Investigan en Tarifa la posible intoxicación de varios jóvenes jugadores tras entrenar en un campo tratado con plaguicidas

Consternación en Huétor Tájar

La tragedia ha consternado a todo el municipio de Huétor Tájar, donde el niño llevaba viviendo tan solo un año junto a su madre y sus hermanos.

El lunes por la tarde fue enterrado arropado por todos sus familiares, amigos y vecinos, que se han volcado en su despedida.

"Es inexplicable, no sabes y no tienes respuesta", contaba una vecina.

El Ayuntamiento de Huétor-Tájar se ha hecho cargo de los gastos del entierro al tratarse de una familia muy humilde.