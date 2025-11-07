La alerta la dieron unos ciudadanos que llamaron a la Policía tras toparse con el cadáver en la calle

El cuerpo del fallecido fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla

SevillaLa Policía Nacional de Sevilla se encontró el pasado domingo de madrugada en el Polígono Norte el cadáver de un hombre que estaba en plena calle sentado en una silla y atado con una sábana para que nos se cayera.

Los investigadores creen que el hombre se encontraba en uno de los pisos de la zona convertidos en narcopisos donde se consume droga y tras fallecer lo sacaron a la calle para no delatar el lugar ni a los usuarios que acuden.

El aviso de alerta lo dieron unos ciudadanos que llamaron a la Policía tras toparse con el cadáver en la calle Calzada de la Sierra. Los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar y solo pudieron corroborar el fallecimiento de la víctima, según recoge Diario de Sevilla.

Tras el levantamiento del cadáver el cuerpo del fallecido fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para que se determinasen las causas de la muerte, pero por el momento no han trascendido los resultados de la autopsia.