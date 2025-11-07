Acusan de intrusismo al perito que hizo el informe sobre el teléfono móvil del asesino confeso

La Audiencia de Sevilla embarga 1.300 euros y la nómina a Miguel Carcaño para la indemnización a la familia de Marta

La Audiencia de Sevilla ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 7 reabrir la causa por intrusismo en el caso Marta del Castillo. La resolución insta a practicar nuevas diligencias para aclarar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la menor, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes, y si en su elaboración intervino algún titulado en informática.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que se estima el recurso de apelación interpuesto por el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), Pedro de la Torre, según informa EFE.

Así, revoca el sobreseimiento provisional acordado el 14 de marzo de 2025 por el Juzgado de Instrucción 7 y confirmado el 29 de mayo de 2025.

¿Un ingeniero sin titulación?

La resolución explica que el objeto de la denuncia es la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, quien elaboró un informe sobre el terminal móvil de Miguel Carcaño. Según el CPITIA, lo hizo sin ser ingeniero técnico en informática ni estar colegiado, y después mostró en medios de comunicación imágenes de la causa de Marta del Castillo.

En cuanto al delito de intrusismo profesional, el tribunal centra el debate en determinar si una pericial informática constituye un acto reservado a titulados y recuerda que el artículo 403 del Código Penal requiere dos elementos: el ejercicio de actos propios de una profesión y la carencia del título habilitante.

La Audiencia subraya que el querellado "no firmó el informe como ingeniero informático, sino como representante de la entidad Lazarus Technology", sin atribuirse expresamente esa condición.

¿Hubo revelación de secretos?

Sobre un posible delito de revelación de secretos, la Audiencia señala que no procede continuar la investigación porque el caso ha sido "objeto de una exposición mediática masiva desde 2009" y no se aprecia "qué información secreta o reservada quedaría por revelar".

Además el artículo 201.1 del Código Penal exige la denuncia "del agraviado o su representante legal, que no existe en este procedimiento".