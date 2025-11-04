La autopsia practicada al cadáver encontrado el pasado domingo revela que sufrió una muerte violenta

Investigan la aparición de un cadáver con signos de violencia en una carretera de la Serranía de Ronda, el segundo en 24 horas

La autopsia practicada al cadáver encontrado el pasado domingo -junto a la carretera que va desde Ronda a Algeciras, en Alpandeire- revela que sufrió varios traumatismos. Fuentes municipales señalan que la víctima no es de la localidad ni de los municipios de alrededor de la Serranía de Ronda. Así lo ha informado el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

Los agentes del Instituto Armado investigan los hechos para determinar el origen del fallecimiento y los autores del crimen. El cadáver se encontró el pasado domingo 2 de noviembre al anochecer, en la carretera A-369, según informa ‘Diario Sur’.

Tan solo pudieron certificar la muerte del hombre fallecido

Las Fuerzas de Seguridad y los servicios sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte del hombre. La comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver para su posterior trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. La investigación continúa en curso y todavía no han trascendido más datos sobre la víctima.

El Instituto Armado también ha encontrado otro cuerpo abandonado en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús, Marbella. Los ocupantes de una embarcación dejaron a la víctima aún con vida sobre el mediodía del lunes. Cuando llegaron los sanitarios, el hombre ya había muerto. Ambos incidentes se investigan de forma independiente.