Investigan la presunta agresión homófoba a un hombre al grito de "maricón" en Torremolinos, Málaga
La víctima, de 39 años, sufre lesiones "de carácter leve" y habría quedado "inconsciente" tras el ataque
Los hechos han ocurrido a las seis de la madrugada en el barrio de La Nogalera y tratan de dar con los agresores
MálagaLa Policía Nacional está ya investigando la presunta agresión homófoba sufrida por un hombre, después de que éste la haya denunciado. Al grito de "maricón" fue atacado por varios individuos en la localidad de Torremolinos (Málaga).
Así lo ha adelantado el periódico 'Málaga Hoy' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press. El caso se aborda "como un supuesto delito de odio", según han precisado, además de detallar que la víctima ha sufrido lesiones "de carácter leve".
El ataque se produjo a las seis de la madrugada, cuando el hombre de 39 años se encontraba en el barrio de La Nogalera, ubicado en pleno centro del municipio malagueño. El citado diario explica que tres jóvenes habrían agredido al varón.
"Inconsciente" tras recibir "puñetazos y patadas"
Le habrían propinado "puñetazos y patadas" e incluso habría quedado "inconsciente" después de esos hechos por los que ahora los agentes tratan de identificar y dar con el paradero de los responsables. Él mismo lo ha relatado así a 'Málaga Hoy'.
La propia alcaldesa de Torremolinos Margarita del Cid ha reaccionado al suceso. "Nadie debe sentir miedo por su orientación sexual. Espero que los agresores sean identificados y puedan responder ante esta brutal agresión. Ni un paso atrás", ha deseado en redes sociales. Además de trasladar "todo el apoyo" a la víctima.