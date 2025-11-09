Iván Sevilla 09 NOV 2025 - 11:16h.

El accidente de tráfico se registró poco después de las dos de la madrugada en la A-7052

Los ocupantes afectados por la colisión fueron evacuados al Hospital Clínico Universitario

MálagaUn total de siete heridos ha sido el balance que ha dejado el choque de dos vehículos en un accidente de tráfico que se ha producido este 9 de noviembre en la carretera A-7052 a su paso por la localidad de Cártama (Málaga).

Según ha informado el 112 de Andalucía, el siniestro se ha registrado poco después de las dos de la madrugada cuando emergencias recibió el aviso por parte de un ciudadano. En su llamada pedía ayuda para los afectados por la colisión.

Hasta el punto donde se encontraban se movilizaron bomberos, Guardia Civil, personal del mantenimiento de carreteras y sanitarios del 061. Estos últimos atendieron y evacuaron a todos los ocupantes de los turismos heridos al Hospital Clínico Universitario.