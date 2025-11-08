Los servicios de emergencias han confirmado la muerte de una de las heridas

Otras dos jóvenes de 19 y 25 años han resultado heridas, una de gravedad

SalamancaUna joven de 22 años ha muerto esta madrugada al salirse su coche de la vía en la calle Calzada de Medina y otras dos de 19 y 25 años han resultado heridas, una de gravedad.

En torno a las cinco menos diez, una llamada al centro de emergencias autonómico 1-1-2 ha avisado del accidente y de que había tres personas heridas y atrapadas dentro de un turismo.

En el lugar del suceso, los servicios de emergencias han confirmado la muerte de una de las heridas, y han atendido a las otras dos, que han sido trasladadas al Hospital de Salamanca, la de 25 años en ambulancia de soporte vital básico y la de 19 en UVI móvil