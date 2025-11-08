Heridas tres personas tras caer un vehículo de rally por un talud de seis metros en Lavandera, León

Los heridos son un joven de 23 años que ha sido evacuado en helicóptero y un hombre y una mujer cuya edad se desconoce

Compartir







LavanderaUn joven de 23 años ha sido evacuado en helicóptero y otro hombre y una mujer han sido trasladado en ambulancia al hospital de León tras haber resultado heridos después de que un vehículo de rally haya chocado por alcance contra otro y haya caído por un talud de unos seis metros en la localidad leonesa de Lavandera, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.08 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente e indicaba que había dos personas heridas, dos varones jóvenes, ambos conscientes, uno de los cuales parecía tener dificultades para abandonar el vehículo, y se encontraban en una zona accesible para los servicios de emergencias.

PUEDE INTERESARTE El vídeo del escalofriante accidente en el Rally Vuelta al Ecuador

Ingresados en el hospital de León

El 112 ha avisado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el helicóptero de Emergencias Sanitarias ha trasladado a un varón de 23 años, y la ambulancia de soporte vital básico a un varón y una mujer, de los que de momento se desconoce la edad, los tres al hospital de León.