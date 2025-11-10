Un coche se pone en marcha solo y atrapa a su dueño en Castilleja de la Cuesta, Sevilla

Rocío Amaro 10 NOV 2025 - 14:25h.

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha intervenido en un accidente en el que un vehículo se puso en marcha por error y acabó atrapando a su propietario

La DGT recuerda que siempre que un vehículo se pare, especialmente en situaciones controladas por la Guardia Civil o la Policía, debe detenerse por completo

SevillaLa Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, junto a los servicios sanitarios, han intervenido este fin de semana en una aparatoso accidente ocurrido en el municipio, en el que un vehículo se puso en marcha, supuestamente por error y acabó atrapando a su propietario. El coche, por causas que aún se investigan terminó chocando contra un turismo que estaba estacionado en la misma vía.

El conductor lesionado fue evacuado al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, al que llegó, según algunos testigos con una brecha en la cabeza. Tras recibir la atención médica necesaria, el hombre fue dado de alta y pudo regresar a su casa.

La Policía Local del municipio sevillano ha hecho público este accidente a través de sus redes sociales a modo de aviso sobre una circunstancia que se puede dar, si el coche en cuestión no está del todo detenido. En la publicación, los agentes aseguran que en estos momentos continúan con las gestiones para averiguar las circunstancias en la que se produjo este incidente.

Tras el extraño accidente, los servicios municipales de limpieza actuaron con rapidez para acondicionar la zona, retirando restos y asegurando la vía, de forma que la normalidad vial volviera lo antes posible al lugar de los hechos-

La Dirección General de Tráfico recomienda detener los vehículos por completo

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que siempre que un vehículo se detenga, especialmente en situaciones controladas por la Guardia Civil o la Policía, debe detenerse por completo. Además, los ocupantes deben permanecer dentro del vehículo con el cinturón abrochado, salvo que los agentes indiquen lo contrario.

Unas medidas que buscan evitar accidentes similares a los ocurridos en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, donde por el momento se desconocen las causas del accionado automático del vehículo.

Tras el suceso, los agentes han recordado la necesidad de asegurar completamente el vehículo, utilizando el freno de mano y comprobando que el coche esté inmovilizado antes de abandonarlo.