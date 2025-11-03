El fútbol malagueño llora la pérdida de Jairo, un joven jugador de varios equipos de la provincia

Rocío Amaro 03 NOV 2025 - 11:42h.

El fútbol malagueño se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, un joven jugador que formó parte de varios clubes de fútbol base de la provincia

Jairo era hijo de Miriam Bornao, presidenta y fundadora del CD Torreón Cala Mijas Femenino

Compartir







MálagaEl fútbol provincial de Málaga ha recibido con consternación y asombro la noticia del fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, un joven jugador que ha formado parte de distintas canteras del fútbol base, como la de los equipos del Vázquez Cultural y La Cala de Mijas. Como era de esperar, su muerte ha generado numerosas muestras de apoyo a la familia por parte de instituciones, clubes y figuras del ámbito deportivo local.

La alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre la trágica noticia, expresando públicamente sus condolencias a la familia y señalando que no existen palabras capaces de aliviar un dolor de este calibre. Por ello ha trasladado su "más sentido y sincero pésame", así como su disposición a ofrecer apoyo en estos momentos: "No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible".

PUEDE INTERESARTE Detenida una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse en Granada

La Real Federación Andaluza de Fútbol en Málaga ha comunicado su pesar ante esta pérdida, recordando que Jairo había pasado por distintos clubes de la provincia y subrayando el vínculo de su familia con el deporte base, especialmente a través del CD Torreón Cala Mijas Femenino. "Estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varias clubes de la provincia".

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por el asesinato de su expareja en Moguer, Huelva

También el Marbella FC se ha sumado las palabras de consuelo a los familiares, ya que un primo del jugador fallecido entrena en el alevín B del club. Además ha enviado un mensaje directo a su madre, Miriam Bornao, presidenta y fundadora del CD Torreón Cala Mijas Femenino. "Toda la familia del Marbella FC queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a toda la familia del joven fallecido Jairo Corbacho Bornao, primo de nuestro jugador del alevín B Javier Bornao".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Han sido varios los clubes de la provincia que se han pronunciado. Por ejemplo el CD Compadres, que ha trasladado sus condolencias a la familia: "queremos dar nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de su hijo a Miriam Bornao, presidenta del CD Torreón Cala Mijas Fem al igual que a familiares y amigos, descansa en paz Jairo"

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Del mismo modo, el Candor CF, ha destacado la relación previa de Miriam con la entidad como jugadora y compañera. "Enviamos todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles y nos unimos al dolor de sus seres queridos, acompañándolos con todo nuestro respeto y afecto". En todos los casos, los mensajes se han centrado en expresar apoyo a la familia y al entorno cercano del futbolista.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una familia muy vinculada al fútbol malagueño

Jairo formaba parte del circuito habitual del fútbol formativo en la provincia, ya que estuvo presente en categorías base de varios clubes. Por el momento no ha trascendido ni la edad del joven ni el equipo en el que pudo jugar por última vez, pero si se ha dejado entrever que su nombre es conocido en ese entorno, no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su vínculo familiar con algunas entidades y estructuras del fútbol local.

En casi todas las publicaciones se menciona la figura de Miriam Bornao, madre del joven fallecido, dada su implicación activa en el desarrollo del fútbol femenino en la zona a través del CD Torreón Cala Mijas Femenino, del que es fundadora y presidenta. Un papel seguro que decisivo en la visibilización de este deporte en el municipio.

A lo largo de este fin de semana varias entidades han mostrado su disponibilidad para acompañar a la familia en los próximos días, y no se descarta que algunos clubes realicen gestos de homenaje en sus futuros encuentros, algo habitual en este tipo de situaciones en el fútbol base andaluz.