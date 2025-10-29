Investigan lo ocurrido como un fatal accidente: el futbolista fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde acabó falleciendo

Los hechos ocurrieron en la calle Galera de Reus, Tarragona, a primera hora de la mañana

Ernest Queralt Besora, jugador del fútbol sala del Alforja F.S., más conocido como ‘Nestu’, ha muerto a los 38 años tras chocar contra el aparador de una librearía en Reus, Tarragona, y clavarse un cristal en el abdomen.

Los hechos se produjeron a las 6:45 horas, a primera hora de la mañana, en lo que las autoridades investigan como un aciago y fatal accidente, dado que inicialmente no se han apreciado indicios de una muerte intencionada.

Nestu murió tras clavarse un cristal en el abdomen

Según fuentes de los Mossos D’Esquadra citadas por Diari de Tarragona, que ha avanzado la información sobre el suceso, Nestu habría chocado contra uno de los aparadores de la librería con la terrible fortuna de clavarse un cristal en el abdomen, lo que le dejó gravemente herido e inconsciente.

Tras los hechos, efectivos de Emergencias se desplazaron rápidamente hasta el lugar, en la calle Galera de Reus, y le asistieron trasladándolo al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde lamentablemente murió pocas horas más tarde, el pasado sábado 25 de octubre.

Duelo y consternación en el Alforja F.S. y el fútbol sala

Tras lo ocurrido, el luto se ha extendido en el mundo del fútbol sala, con distintas muestras de despedida y apoyo a los familiares y allegados del jugador, que era una figura clave del Alforja F.S..

En un emotivo y duro comunicado, el club se ha despedido de él ensalzando su contribución dentro y fuera de los terrenos de juego, recordando su legado y expresando su dolor por su inesperado y repentino fallecimiento.

“Lamentamos comunicar que ayer nos dejó Ernest, nuestro ‘Nestu’. No tenemos palabras para describir lo que sentimos hoy y el vacío que deja entre todos. Fundador, jugador, entrenador, coordinador, capitán, pero sobre todo aficionado a este escudo, a este pueblo ya estos colores”, escriben en sus primeras líneas.

“Seguiremos inculcando a nuestros jugadores y jugadoras tus valores, entrega, dedicación, compromiso, compañerismo, competitividad… y a través de ellos mantendremos vivo tu recuerdo y legado, que como tú será eterno. Siempre tuyos, descansa en paz amigo. Te queremos”, finalizan.

De igual modo, el Ayuntamiento de Alforja, de donde era originario, ha expresado a través de una nota pública, -también en nombre de la Federación Catalana-, su pésame por el fallecimiento del futbolista.

“La Federación Catalana de Fútbol expresa su más sentido pésame a la familia y amigos del capitán y jugador del primer equipo del Tecnovit Alforja FS, Ernest Queralt Besora quien nos ha dejado a los 38 años. El club, como muestra de respeto y pésame ha anunciado a través de sus redes sociales que quedan suspendidos todos los partidos de hoy domingo 26 de octubre, tanto los que juegan de local como los que lo hacen de visitante. El FCF quiere trasladar su más sincero cariño hacia las personas más cercanas al jugador así como a todos los miembros del Tecnovit Alforja FS”, escribieron.