Investigan la muerte de un hombre por un disparo en Adamuz, Córdoba

Agentes de la Guardia Civil están investigando la muerte este miércoles de un hombre de unos 25 años de edad por un disparo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que el suceso habría tenido lugar a primera hora de la tarde cuando la víctima recibió un disparo con "un arma de poco calibre", según las primeras diligencias, si bien será la autopsia la que determine las causas concretas de la muerte.

El hombre fue trasladado de urgencia hasta el Centro de Salud de Adamuz, donde finalmente murió debido a la gravedad de la única herida que presentaba. Los agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para tratar de identificar al autor del disparo mortal y esclarecer las causas del suceso, aunque por el momento no se han producido detenciones.