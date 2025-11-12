Las especialistas han descrito con detalle las lesiones de las tres víctimas

Juicio por el triple crimen de Chiloeches: los policías señalan que los acusados llevaban meses planeando el robo

ChiloechesEl padre del crimen de Chiloeches recibió más de 30 heridas, en un ataque “de extrema violencia”, frente al que tuvo “pocas opciones de defensa”. La madre y la hija fueron atacadas por la espalda. Así lo han declarado las médicas forenses que realizaron las tres autopsias.

Las especialistas han descrito con detalle las lesiones de las víctimas y han coincidido en destacar “la desproporción abrumadora” entre las heridas sufridas por el padre y las que presentaba el presunto autor que confesó el crimen, según 'Europa Press'.

Las tres muertes se produjeron en muy poco tiempo

Las médicas forenses han señalado que las tres muertes se produjeron “en muy poco tiempo”, basándose en la rigidez y frialdad de los cuerpos cuando fueron encontrados en la vivienda ubicada en la urbanización 'Medina Azahara'. En el caso de la joven, que se encontraba en las escaleras porque intentaba huir supuestamente, tenía múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el cuello. No había signos de defensa. “Fue sorprendida por la espalda”, han precisado.

Una de las heridas, "una sección en el cuello compatible con un degüello", se produjo seguramente al final del ataque. La madre tenía 13 heridas por arma blanca, al menos dos de ellas mortales, y fue agredida inicialmente por la espalda. "Pensamos que empezó por detrás y siguió por delante, tiene lesiones que sugieren que intentó agarrar el arma", han detallado.

El padre intentó defenderse pero tuvo pocas opciones

Los forenses destacaron que el padre sufrió un ataque de más de 30 heridas, de las cuales, tres de ellas fueron en el muslo, abdomen y tórax y fueron “mortales”. "Aunque hubiera tenido un cirujano al lado, no habría sobrevivido", ha sostenido una de las médicas, quien ha subrayado que el fallecido estaba desnudo y que esto lo hacía “mucho más vulnerable”.

Pese a que el hombre medía 1,80 metros, las expertas han aclaro que no hubo una lucha real: “Intentó defenderse, incluso retener el arma, pero con 30 heridas tuvo pocas opciones”. En el informe pericial se ha precisado que no son comparables las heridas de la víctima y del presunto acusado: “Hay una desproporción total entre las lesiones de uno y otro. Si hubo enfrentamiento, la diferencia de daños es abrumadora”.

Los peritos no han podido determinar si se usaron una o dos armas en los ataques a madre e hija pero sí han podido afirmar que las heridas del padre son compatibles con una navaja y una bayoneta. Se trata de las mismas que se manejan en la causa.

Algunos bomberos creen que el incendio fue provocado

En cuanto a los daños materiales en la vivienda por el incendio, el perito que ha declarado como testigo habla de dos focos de fuego en el chalé. Uno en la parte inferior de la vivienda y otro en el armario de la habitación de los padres. Detalles que la mayoría de los bomberos no han podido confirmar aunque algunos de ellos consideran que podía haber sido intencionado. Lo que sí se conoce es que el fuego no fue causado por ningún elemento eléctrico.

El jefe de guardia de los bomberos ha relatado que cuando llegaron al lugar ya estaba activado el protocolo de víctimas, pues la Guardia Civil había alertado de la posible presencia de personas dentro. Cuando accedieron a la vivienda, encontraron y sacaron a la joven que estaba en la escalera con signos de apuñalamiento. Poco después, otros compañeros hallaron los cuerpos del matrimonio en el dormitorio principal, aunque no los movieron "para no contaminar la escena".

Apuntan a dos fuegos en el interior de la casa

Según este testigo, el fuego se concentraba en una única habitación de la planta baja y su propagación al resto del inmueble se debió "a los gases calientes y al humo". Otro de los efectivos ha apuntado que su equipo localizó los cuerpos y observó que el incendio estaba activo en la planta baja, aunque también "podría haber indicios de otro foco en un armario de la planta superior". Pero ha matizado que no podía asegurarlo con certeza.

La Fiscalía pide para el principal acusado, F.P.S., la prisión permanente revisable por el asesinato de la hija y 20 años de cárcel por cada uno de los padres, además de cinco años de prisión para los otros dos procesados como "cómplices necesarios".

La vista oral continuará este jueves con la declaración de agentes de la Guardia Civil y bomberos que participaron en la investigación y en la extinción del incendio.