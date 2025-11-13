Una niña de seis años ha muerto en el interior de la vivienda y otro menor ha resultado herido

Noche de incendios en Castellón: dos fuegos en Almassora y en la ciudad del transporte arrasan varias naves industriales

El incendio en una casa del municipio de Las Gabias, en Granada, ha conmovido a todo un municipio. Un suceso que se ha saldado con la muerte de una niña de seis años que estaba en el interior. Otro menor ha resultado herido, según ha informado este jueves el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José en el núcleo de Gabia Grande a las 17,15 horas, cuando varios testigos han alertado de llamas en la planta baja de una casa y de un adulto atrapado en la planta superior junto con dos menores. Tal y como han informado los bomberos, las primeras hipótesis apuntan a que el incendio se habría originado en el salón, en la planta baja de la vivienda, por un brasero.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, la agrupación de voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Día de luto oficial este viernes en la localidad

Según recoge 'Ideal', la vivienda es una casa aunifamiliar de, al menos, dos plantas. A la llegada de los Bomberos, familiares de la menor han alertado al equipo de extinción de incendios de que la menor se encontraba en el interior. Los Bomberos de Granada atacaron las llamas para poder abrirse camino e intentar rescatar a la pequeña, pero desgraciadamente, sus esfuerzos resultaron en vano. El cadáver de la menor ha sido hallado en la planta baja.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de la menor en un comunicado que ha difundido en sus redes sociales y ha decretado este viernes 14 de noviembre día de luto oficial en la localidad, suspendiendo toda la actividad prevista.