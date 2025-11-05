Uno de los autobuses que trasportada a algunos aficionados del Barça a Brujas ha salido ardiendo después de que una bengala se colase en su interior

Uno de los autobuses que trasladaban a los aficionados del Barcelona al estadio Jan Breydel de Brujas ha salido ardiendo este miércoles por culpa de una bengala. Las personas que iban en su interior tuvieron que evacuar el vehículo rápidamente cuando las llamas ya se habían extendido. Por el momento, no han confirmado heridos.

Una gran humareda salía del autobús que se incendió rápidamente al introducirse una bengala en su interior. Las llamas y el olor alertaron a los hinchas del equipo azulgrana que no dudaron en abandonar corriendo el autobús. Esto ocurrió durante la previa del partido entre el Club Brujas y el Barça en la jornada cuatro de la Champions League. En las imágenes compartidas por algunos usuarios de la red social ‘X’, se veía como el incendio afectaba a la parte trasera de autobús mientras había personas todavía en su interior.

Los aficionados consiguieron abandonar a tiempo

Minutos después, cuando los aficionados consiguieron salir a tiempo antes de que las llamas les alcanzasen o el humo les provocase alguna lesión, muchas de las personas que se encontraban en el lugar contemplaban y grababan la escena. El bus se partió por la mitad consumido por las llamas que cada vez se propagaban más rápido. Los equipos de emergencia y las autoridades del país acordonaron la zona impidiendo que la gente se acercase. Entre denso humo y tapándose la boca y la nariz con la ropa o las bufandas salían los aficionados desconcertados por el incendio.