La Guardia Civil intercepta en el Puerto de Cádiz a un ciudadano alemán que transportaba 14 kilogramos de oro sin declarar

El oro incautado, en lingotes y monedas, ha sido depositado en el Banco de España mientras se verifica su procedencia

CádizLa Guardia Civil de Cádiz ha intervenido más de 14 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1,6 millones de euros, durante un control aduanero en el Puerto de Cádiz. El oro, en forma de lingotes y monedas, era transportado por un ciudadano alemán de 70 años que pretendía embarcarse en el buque que cubre la ruta entre Cádiz y las Islas Canarias sin pasar por los controles fiscales establecidos, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La intervención tuvo lugar mientras los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras realizaban las habituales labores de resguardo fiscal del Estado en el Muelle Ciudad. La Guardia Civil explica que detectaron al pasajero intentando dirigirse directamente al buque sin someterse a los controles de equipaje y documentación. Ante la insistencia de los agentes, el hombre trató de explicar su situación, en un primer momento, usando alemán e inglés, ya que afirmaba no hablar español.

Al pasar sus pertenencias por el escáner, los guardias civiles observaron que el pasajero llevaba una mochila que contenía una caja con numerosos objetos metálicos. Tras inspeccionarla, se confirmó que se trataba de lingotes y monedas de oro. El ciudadano alemán explicó que se trataba de sus ahorros, pero no pudo presentar documentación que acreditara el tránsito legal de una cantidad tan elevada, cuyo valor supera ampliamente los límites establecidos por la legislación española, que fija en 10.000 euros el máximo que un extranjero puede portar sin declarar en movimientos entre Estados.

El oro ha sido depositado en el Banco de España

"Al solicitarle la documentación que ampare el tránsito por nuestro país, manifestó que no disponía de ningún tipo de acreditación", indican desde la Guardia Civil. Por este motivo, el oro intervenido ha sido depositado en el Banco de España, a la espera de que el propietario pueda justificar su procedencia, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan por la no declaración de este medio de pago, y dejando abierta la posibilidad de otras actuaciones si se determina que la procedencia es ilícita.

La Guardia Civil recuerda que los límites legales permiten portar hasta 100.000 euros sin declaración dentro de España, mientras que para movimientos entre distintos Estados de la Unión Europea y terceros países, la cantidad máxima no declarable es de 10.000 euros. Superar estos umbrales sin la documentación adecuada constituye una infracción administrativa a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.