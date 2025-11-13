Rocío Amaro 13 NOV 2025 - 14:16h.

Un equipo de 19 profesionales sanitarios y especialistas en logística parte desde Gelves (Sevilla) con ocho toneladas de material médico para prestar atención primaria, apoyo psicosocial y restablecer servicios esenciales en la costa noroeste de Jamaica tras el huracán Melissa

La misión humanitaria, organizada por SAMU y con coordinación internacional, permitirá realizar hasta 150 consultas diarias, garantizando asistencia a heridos, atención a enfermedades infecciosas y soporte a la población afectada durante un mes

SevillaUn equipo de 19 profesionales de SAMU acaba de partir desde Gelves (Sevilla) con destino a Jamaica para prestar ayuda humanitaria tras el devastador paso del huracán Melissa, considerado por las autoridades locales el más potente en la historia del país. Con vientos que superaron los 298 kilómetros por hora y un impacto económico estimado en el 30% del PIB jamaicano, la tormenta dejó 32 personas fallecidas y miles de damnificados.

La misión, organizada por Fundación SAMU, está formada por médicos, enfermeros, técnicos de emergencias sanitarias y especialistas en logística, que viajan con ocho toneladas de material sanitario y de emergencias. Su destino es el Hospital Noel Holmes, en Lucea, cerca de Montego Bay, una de las zonas más afectadas por el huracán, donde ofrecerán atención médica primaria integral, apoyo psicosocial y soporte logístico a la población.

El equipo operará como un Equipo Médico de Emergencias (EMT) Tipo 1 fijo, con capacidad autónoma y coordinación plena con las autoridades nacionales e internacionales. Su objetivo es restablecer el acceso a servicios de salud esenciales, garantizando consultas médicas, atención de urgencias leves y derivación segura de pacientes críticos a hospitales de referencia.

El director general de SAMU, José Antonio Trujillo, subrayó que "esta misión a Jamaica es la mejor organizada de nuestra historia". "Movilizamos ocho toneladas de material, más de 60 metros cúbicos o más de 900 compactados en 31 palets, y a un equipo de 20 profesionales dentro de una estructura triangular: asistencial, logística y organizativa, con el máximo respaldo y coordinación internacional", destacó. Trujillo añadió que "la misión representa el compromiso de SAMU con la respuesta rápida, profesional y eficaz ante desastres naturales de gran magnitud. Nuestro objetivo es claro: contribuir a restablecer el acceso a la salud y aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas".

Una misión ilusionante

El equipo se ha preparado para realizar entre 120 y 150 consultas diarias, con especial atención a la atención de heridas, enfermedades infecciosas, salud materna y control de patologías crónicas. Su labor se prolongará durante un mes, aunque ya se contempla la posibilidad de organizar relevos. "Las necesidades sobre el terreno son y serán enormes", reconocen desde la organización.

Durante el acto de despedida en la Escuela SAMU de Gelves, el fundador y presidente de honor de la entidad, Carlos Álvarez Leiva, se dirigió al equipo con unas palabras cargadas de simbolismo y emoción. "Encarnáis un sueño, logístico, organizativo, familiar. Expandir vuestra fuerza, energía y entusiasmo entre aquellos que sufren", les dijo. Y añadió una frase que resume el espíritu de esta misión: "llevamos una importante carga logística, pero recordad que no nos piden tecnología, lo que nos piden es humanidad. No vamos en fase agua de la tragedia, vamos en fase aguda de la humanidad".

Entre los 19 integrantes del equipo viajan perfiles muy diversos, desde personal sanitario hasta expertos en apoyo logístico, todos formados en la propia Escuela SAMU. Manuel Orozco, técnico en emergencias sanitarias, vive su primera misión internacional tras haber participado en el dispositivo desplegado por la DANA en Valencia. "Vamos perfiles muy variados, desde personal sanitario a personal de logística, y juntos hacemos un equipo perfecto que va a hacer todo lo que esté en nuestras manos", asegura. "La afronto muy ilusionado y tranquilo, porque el equipo es conocido, nos hemos formado todos aquí y sabemos que todo va a ir bien".

También es la primera misión fuera de España para José Pablo Bernabé que destaca la unión del grupo y la preparación previa: "Afrontamos esta misión con mucha ilusión y ganas, más preocupados por lo que dejamos aquí que por lo que vamos a encontrar allí, porque vamos muy preparados". Su primo, Guillermo Bernabé, que también forma parte del equipo, comparte esa mezcla de emoción y compromiso: "La afrontamos con mucha valentía. Sé que lo vamos a recordar toda la vida y que va a ser muy gratificante".

Cooperación internacional y asistencia en catástrofes

Fundación SAMU cuenta con una amplia trayectoria en cooperación internacional y asistencia en catástrofes. En los últimos años ha desplegado equipos en Turquía, Chile, Marruecos, Texas y Ucrania, colaborando con organismos internacionales como la OMS, la OPS y Project HOPE.

Con más de 40 años de experiencia y presencia en varios países, la organización andaluza vuelve a demostrar su capacidad de respuesta ante emergencias globales. "Cada misión nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: salvar vidas y devolver la dignidad a quienes lo han perdido todo", señalan desde la entidad, que ya ha empezado a trabajar con quienes más les necesitan.